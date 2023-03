Inizia con un ricco bottino di medaglie per i valdostani la prima giornata dei Campionati italiani Assoluto e Giovani di Biathlon. In Val Martello (Alto Adige) è andata ieri in scena la Mass Start, valida anche come ottava e ultima tappa di Coppa Italia.

Samuela Comola e Nicolò Bétemps conquistano l’oro, mentre Michela Carrara e Didier Bionaz si prendono l’argento. Medaglia di bronzo invece per Nayeli Mariotti Cavagnet e Michael Durand.

Fra i seniores, l’esercito mette a segno una doppietta con oro a Samuela Comola (27’58”7; 0 0 1 1) e argento a Michela Carrara (38’38”6; 0 1 2 2) e bronzo alla friulana dei Carabinieri, Eleonora Fauner (39’33”3; 2 0 0 1). Al 5° posto Beatrice Trabucchi (Cse; 40’27”7; 1 1 0 0 ). Al maschile, successo del finanziere trentino Tommaso Giacomel (38’42”8; 2 0 0 2), seguito dalla coppia di alpini Didier Bionaz (40’36”0; 0 0 0 2) e Michael Durand (40’52”7; 0 0 0 0). Quinto Nicola Romanin (Cse); 7° Paolo Rodigari (Cse); 8° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 43’23”2; 0 1 2 ); 11° Davide Zingerle (Cse) 12° Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 44’14”0; 0 1 0 2).

Fra gli juniores oro a Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 42’42”3; 1 0 1 2), davanti al carabiniere friulano Fabio Piller Cottrer (42’57”0; 1 1 1 1) e all’altoatesino Giovanni Riccardonna (44’04”1; 1 1 0 1). Quinto Stefano Canavese (Cse); 10° Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 46’47”9; 0 0 1 4); 16° Thierry Bianquin (Gs Godioz). Fra le donne vittoria per la friulana dell’Esercito, Sara Scattolo (41’28”7; 0 2 1 0) a precedere l’altoatesina delle Fiamme Gialle, Linda Zingerle (41’43”1; 2 2 0 1) e la cuneese dell’Esercito, Gaia Brunetto (42’12”8; 2 1 1 1), Quarto e quinto posto ancora al Centro sportivo Esercito, con Denise Planker e Martina

Trabucchi (Cse; 44’05”2; 4 1 1 1).

Nella categoria giovani successo dell’altoatesina Nora Obojes (26’02”9; 0 1 1 0), sulla poliziotta trentina Fabiana Carpella (26’10”3; 3 0 2 1) e sulla friulana dell’Esercito, Astrid Plosch (26’20”8; 0 1 2 0). Ottava iorgia Saracco (Sc Brusson; 27’56”3; 1 1 2 1); 10° Ilaria Scattolo (Cse); 19° Valentina Naudin (Sc Granta Parey); 22° Nadège Gontel (Sc Granta Parey).

Nei maschi, vittoria del cuneese Nicola Giordano (32’59”9; 0 0 1 1). Al 6° posto Dewis Barrel (Sc Valgrisenche; 34’02”1; 1 0 2 0); 9° Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 34’21”5; 0 0 1 1); 16° Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace)