Con la tappa del Giro d’Italia arriva in Valle d’Aosta anche il Giro-E

Come da tradizione, accanto alla tappa valdostana del Giro d’Italia – la Aosta-Pila in programma sabato 23 maggio – arriva in Valle d’Aosta anche il Giro-E dedicato alle biciclette a pedalata assistita. Lo stesso giorno ci sarà la Aymavilles-Pila, tappa da 34,4 km con 1450 metri di dislivello positivo.

Il Giro-E si snoderà in 18 tappe su e giù per l’Italia: via il 12 maggio da Amantea, in Calabria, sulle strade della quarta tappa del Giro d’Italia, la prima sul suolo nazionale dopo la Grande Partenza dalla Bulgaria, e traguardo a Roma il 31 maggio, per un totale di 1.091 km totali e 20.450 metri di dislivello.

Al termine delle tappe non ci sarà più la volata dei capitani, ma i team arriveranno in parata a uno a uno sotto l’arco di arrivo, per un’esperienza condivisa fino in fondo e con l’opportunità di una foto realmente indimenticabile.

Inoltre, dopo l’arrivo, ogni giorno un capitano e un ospite saranno intervistati dagli speaker del Giro d’Italia sotto il traguardo, per raccontare la loro esperienza appena vissuta e condividerla con il pubblico che attende l’arrivo dei professionisti della Corsa Rosa.

Aumenta anche il numero dei partecipanti. Infatti per la prima volta gli official team, che possono schierare un massimo di cinque partecipanti oltre il Capitano, per valorizzare la presenza di ospiti di rilievo disporranno di due Jolly da utilizzare nel corso dell’evento. Il partecipante aggiuntivo deve essere una figura nuova, che non abbia già preso parte ad altre tappe o a edizioni precedenti del Giro-E, né come concorrente né come capitano.

Rimangono invariate, invece, le tradizionali prove speciali che rendono ancora più avvincenti le tappe: il Chilometro sostenibile, la Prova cronometrata e la Blind crono.