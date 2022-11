Elwis Chentre e Fabio Grimaldi bronzo in Coppa Italia

Elwis Chentre e Fabio Grimaldi hanno conquistato il bronzo nella finale della Coppa Italia Aci Sport vissuta sulle strade del Rally del Lazio Cassino-Pico.

Il duo del Team D’Ambra, dopo il successo nella Prima zona CRZ sempre a bordo della Skoda Fabia Rally2 Evo curata dal preparatore di Riva presso Chieri (Torino), ha sfiorato per 1″5 l’argento.

“Un “titolo interregionale” onorato al meglio con il podio nazionale, dove ci confermiamo”, commenta Chentre. “Non era scontato arrivarci e ci riusciamo grazie all’ottimo lavoro svolto dagli uomini del Team D’Ambra, condividendo il risultato con l’intero gruppo”.

Il pilota di Roisan entra poi nel merito del Rally del Lazio: “Una bella gara, ma vissuta in condizioni davvero difficili. Acqua abbondante ed intermittente e poi il buio, una prova in cui era davvero alto il rischio di sbagliare, per cui occorreva tenersi lontano da possibili errori che sarebbero stati fatali”.

A vincere è stato Marco Signor: “Onore a lui per il successo”, conclude Elwis Chentre. “Alla vigilia si punta giustamente a stare davanti, ma prima del via avrei sottoscritto per aver certezza del podi.”.