Federica Brignone riceve l’Ambrogino d’Oro: Milano celebra la sua carriera

Questa volta non c’era un traguardo da tagliare né una medaglia da conquistare. A Federica Brignone è stato assegnato un premio che va oltre i risultati sportivi: l’Ambrogino d’Oro, la massima benemerenza civica del Comune di Milano.

La cerimonia di conferimento dell’onorificenza si è svolta questa mattina in Sala dell’Orologio, a Palazzo Marino. A consegnare la medaglia e la pergamena con la motivazione della Civica Benemerenza del Comune è stato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Leggendaria campionessa di sci, ha reso la Città di Milano orgogliosa dei suoi successi e dei suoi meriti sportivi. Milanese di nascita, qui ha trascorso la sua infanzia, prima di trasferirsi in montagna in Valle d’Aosta. Un palmares da record con 7 Coppe del Mondo, di cui 2 Generali (unica in Italia) e 5 di specialità, 5 medaglie Mondiali e 5 medaglie Olimpiche, di cui due Ori conquistati alle recenti olimpiadi di Milano Cortina 2026, dimostrando di poter “sfidare l’impossibile” dopo un grave infortunio.” la motivazione alla base della Civica Benemerenza. “La costanza, l’impegno, la sua energia e la grande passione per lo sport le hanno consentito di raggiungere risultati di altissimo livello, confermandosi tra le sciatrici più vincenti a livello nazionale e internazionale. Milano celebra il talento di Federica Brignone, con l’augurio che i suoi traguardi mondiali diventino un riferimento dei più autentici valori sportivi e un esempio per tutti coloro che inseguono un sogno”.

All’appuntamento è intervenuto il presidente del Coni Lombardia Marco Riva.

“Milano – ha dichiarato il sindaco Sala – è fiera di celebrare il talento, la determinazione e la passione di una campionessa di sci e di una donna dello sport genuina e autentica come Federica Brignone, conferendole l’Ambrogino d’Oro. Con la sua determinazione, il suo impegno e il suo amore per lo sci, Brignone ha interpretato al meglio i valori dello sport e delle Olimpiadi, dimostrando soprattutto ai giovani che, nonostante le difficoltà, grazie a lavoro e passione si possono tagliare traguardi importanti e realizzare i propri desideri, nello sport e in qualsiasi campo”.