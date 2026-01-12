Francesca Canepa a podio nel deserto, Brunier Lorenzo da PB a Valencia

Domenica 11 gennaio i due atleti valdostani si sono resi protagonisti in due contesti internazionali, rispettivamente nel deserto del Marocco e sulle strade di Valencia.

Nel deserto marocchino, Francesca Canepa ha firmato un nuovo risultato di prestigio nella MDS Ultra 100 km, nuovo format lanciato dalla Marathon des Sables per celebrare i 40 anni della storica manifestazione. Una prova estrema, da affrontare in autosufficienza su un tracciato ispirato alle leggendarie piste della MDS, sulle distanze da 100 o 160 chilometri.

Canepa, che vanta una carriera costellata di successi nelle più importanti ultra del mondo – dall’UTMB allla Lavaredo Ultra Trail, dall’Eiger alla Transgrancanaria, fino alla Hong Kong 100 – ha chiuso la gara sulla distanza da 100 km al secondo posto femminile e terza assoluta, completando la gara con il tempo di 12h22’43’’. Dopo il sesto posto alla Marathon des Sables “classica” dello scorso anno, la valdostana conferma ancora una volta la voglia di esplorare nuovi territori e la capacità di competere sempre ai massimi livelli internazionali.

Prestazione di tutt’altro genere per Lorenzo Brunier, impegnato alla 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2026, considerata la gara più veloce al mondo sulla distanza. In una competizione dal livello letteralmente impressionante dove ad aver corso sono stati oltre 14 mila corridori con centinaia di atleti arrivati al traguardo sotto i 30 minuti, l’atleta in forze al GP Parco Apuane ha fatto segnare il suo nuovo record personale, chiudendo in 28’41’’ e classificandosi 77 esimo assoluto.



La manifestazione spagnola si conferma probabilmente la 10 chilometri più veloce del mondo, vera e propria terra di conquista per chi cerca il personal best dove a cadere sono stati due primati europei nella testa della corsa con Andreas Almgren (26’45”), che ha migliorato di 8 secondi il suo stesso record europeo stabilito a Valencia nel 2025 e con il nuovo record europeo femminile fatto registrare dall’atleta britannica Eilish McColgan con il tempo di 27’38”.

