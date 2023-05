Gaia Tormena domina ma finisce quarta in Turchia

La prima di Coppa del Mondo dell’Xc Eliminator sull’impegnativo tracciato turco di Sakarya non sorride a Gaia Tormena. La valdostana chiude al quarto posto ma fino all’atto conclusivo aveva letteralmente dominato i primi turni di gara. Poi, in finale, a causa di un contatto con la tedesca Marion Fromberger, non ha potuto lottare per la vittoria.

Marion Fromberger, in finale, prende la testa della corsa al termine del rettilineo di partenza. Gaia Tormena è incollata alla ruota posteriore e, a metà tracciato, tenta il sorpasso: Fromberger chiude il varco all’esterno, tra le due c’è un contatto e l’aostana finisce sulle fettucce, costretta ad appoggiare i piedi a terra. Fromberger s’aggiudica la gara in 1’30”85, sulla coppia olandese Annemoon Van Dienst (a 4”20) e Didi de Vries (a 4”31). Gaia Tormena finisce quarta, con un ritardo di 35”15.

In precedenza, Tormena (1’29”93) aveva fatto registrare il miglior tempo in qualifica, per poi dominare il quarto di finale – in 1’36”90, davanti all’estone Merili Sirvel (a 5”29) – e la semifinale – al traguardo in in 1’33”70, seguita a 1”40 dall’olandese Didi de Vries -, in entrambe le ‘heat’ in solitaria da metà tracciato. Nei quarti si era presa anche il lusso di chiudere la frazione in impennata, con una mano sul manubrio e l’altra a salutare il pubblico, accorso numeroso per il primo appuntamento con la Coppa del Mondo.