Gaia Tormena è campionessa italiana

Gaia Tormena, del Centro Sportivo Esercito, già in possesso del titolo mondiale, si è laureata ieri a Piacenza, campionessa italiana ai Campionati italiani di Mountain Bike, Specialità Xc Eliminator.

Fuori dai giochi ai Mondiali a causa di un infortunio al gomito procurato in allenamento, la giovane ciclista è tornata alle gare e, in finale, ha avuto ragione della coppia di Juniores del Team Guerrini, Nicole Azzetti e Elisa Ferri, con quarta Giulia Rinaldoni (Bravi Platforms).

In particolare dopo il quinto tempo in qualifica, la valdostana ha concluso i quarti di finale in seconda posizione, alle spalle di Sara Bertino per poi vincere la prima semifinale, precedendo Elisa Ferri.

Al maschile vittoria del trevigiano del Team Sogno Veneto, Giovanni Zago. Il cammino di Gaia Tormena.