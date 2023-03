Ginevra Pascarella promossa in serie A2 di ginnastica ritmica

Nuovo grande traguardo per Ginevra Pascarella, ginnasta che ha mosso i primi passi nella Gym Aosta per approdare nell’Opera Roma con la quale, proprio nel weekend appena trascorso, ha conquistato la promozione in serie A2 di ginnastica ritmica.

A Desio Pascarella, con il suo 26.400 al nastro, ha ottenuto il terzo punteggio di giornata all’attrezzo, contribuendo al terzo posto della sua squadra che è valso il 2° posto finale nella classifica del campionato di serie B, con 77 punti alle spalle della capolista Gymnica 96.

Dopo Aosta Ginevra Pascarella si è trasferita alla Ritmica Piemonte da dove è poi approdata alla S. Giorgio Desio, squadre in cui tutt’ora si allena sotto la direzione tecnica di Manuela Bertolone per la Ritmica Piemonte e di Elena Aliprandi, Veronica Bertolini e Chiara Marelli a Desio, ha disputato il Campionato Nazionale di Serie B in prestito all’Opera Roma, dove ha raggiunto questo prestigioso traguardo di accesso alla categoria superiore, confermando così la sua costante crescita tecnica che l’ha vista affermarsi a livelli tecnici molto elevati. In questo è stata guidata oggi dall’allenatrice Elisabetta Ladavas.