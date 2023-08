Il 26 e 27 agosto in piazza Chanoux la sfida fra i campioni della morra

Arriveranno dal Trentino, dall’Umbria, dal Piemonte, dalla Lombardia ma anche dalla Sardegna i 70 giocatori circa che il 26 e 27 agosto si sfideranno in piazza Chanoux ad Aosta per conquistare i titoli di Campione nazionale di morra. In palio quelli di singolo, coppia e terna.

L’appuntamento, in programma nella tensostruttura allestita nel salotto bene di Aosta, è organizzato dalla Compagnì Valdotena Djouà de la Moura.

“Dal pomeriggio di sabato si svolgeranno le eliminatorie – spiega il Presidente Lino Blanchod – al termine delle quali rimaranno 32 giocatori. Domenica mattina sono in programma le semifinali e le finali, mentre nel pomeriggio dalle ore 16 le finali”.

Ai campionati nazionale di morra possono partecipare tutti i tesserati italiani, la Valle d’Aosta ne conta un’ottantina fra cui alcuni campioni nazionali degli anni scorsi come lo stesso Blanchod, che assieme a Orso Truc e a Giovanni Doveil conquistò il titolo nella terna nel 2021.

Diventata nell’aprile dello scorso anno per legge – nella realtà lo era già – gioco della tradizione valdostana, la morra viene praticata in Valle d’Aosta da tantissime persone. “Gli iscritti alla nostra Federazione sono un’ottantina – prosegue Blanchod – ma sono un migliaio le persone che giocano in Valle d’Aosta alla morra, fra cui tanti giovani molto bravi iscritti all’Institut Agricole Régional. La morra è uno dei giochi più antichi che ci sia e si è sempre giocato”.

Il gioco consiste nell’individuare la somma dei numeri che vengono mostrati con le dita dai giocatori. Simultaneamente i due giocatori tendono il braccio mostrando il pugno oppure stendendo un numero di dita a scelta, dichiarando allo stesso tempo un numero da 2 a 10 (morra). Il punto viene assegnato a chi ha dichiarato il numero corrispondente alla somma delle dita stese dai giocatori. La partita viene vinta da chi arriva per primo a 16 o 21 punti.

Dopo i campionati nazionali in programma ad Aosta, la Federazione valdostana sarà impegnata a settembre con 12 giocatori in Sardegna ai campionati mondiali e a novembre nei campionati regionali.