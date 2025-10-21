Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 21 Ottobre
  • 16:27

Khloe Noussan argento agli Italiani Under 17 di boxe

La 15enne aostana della Rocky Gym CRAL Cogne Aosta ora aspetta la convocazione in nazionale.
Khloe Noussan e Luca De Carolis
Dopo il titolo ottenuto nel 2024, Khloe Noussan conferma di essere atleta di vertice conquistando l’argento ai Campionati italiani Under 17 di pugilato nella categoria 66 kg, andati in scena a Chianciano Terme.

La 15enne aostana della Rocky Gym CRAL Cogne Aosta, dopo aver dominato i Campionati Regionali del Piemonte a settembre, ha superato ai quarti di finale la trentina Nina Ciaschi, per poi conquistare l’accesso al match per il titolo battendo in semifinale la campana Raffaella Rotondella.

In finale la valdostana si è arresa soltanto alla pluricampionessa siciliana Gaia Caldarella, attuale campionessa d’Europa in carica, chiudendo così un torneo da autentica protagonista.

Il maestro Luca De Carolis si è detto “molto soddisfatto del risultato raggiunto”, sottolineando la crescita costante dell’atleta e la maturità dimostrata sul ring.

Ora l’attenzione è rivolta alla prossima convocazione in Nazionale, attesa nei prossimi mesi, che potrebbe aprire a Khloe Noussan le porte di un futuro da protagonista con la maglia azzurra.

