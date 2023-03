Il Gruppo Netweek si è aggiudicato i diritti in chiaro sul digitale terrestre per trasmettere in esclusiva in Valle D’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio la Copa del Rey di Spagna, nello specifico le due semifinali Osasuna – Athletic Bilbao (andata giocata ieri sera e terminata 1-0, ritorno in programma il 4 aprile) e Real Madrid – Barcellona (andata questa sera, il 2 marzo, e ritorno il 5 aprile nella città catalana), oltre alla finale del 6 maggio tra le due squadre vincenti. I tre match andranno quindi in onda sui canali del network TV della holding di Merate che si occupa anche della raccolta pubblicitaria per la nostra testata.

Questa sera i valdostani si potranno gustare in diretta sul canale regionale TVd’A (canale 15) l’attessissimo match tra le storiche rivali rappresentanti della Castiglia e della Catalogna. Allo stesso modo, sarà visibile sugli altri canali del Gruppo in Liguria (Telegenova), Emilia Romagna (Rete7), Marche (èTV Marche), Umbria (èTV Umbria), Toscana (Italia7) e Lazio (GoldTV), tutti in chiaro (quindi senza nessun costo) sul digitale terrestre con numerazione compresa tra 10 e 20 del telecomando.

Quella di questa sera è sicuramente una sfida molto attesa per chi ama il calcio: il big match tra Real Madrid e Barcellona gode di una fama unica e si può tranquillamente considerare uno degli eventi sportivi più attesi sia in Europa che nel mondo. Questa partita non è solamente uno scontro calcistico, perché a scendere in campo sono anche due filosofie diverse che si sono palesate chiaramente nel corso della storia. El Clásico è il calcio, la partita più attesa dell’anno da milioni di tifosi e non: si parla di due squadre che hanno goduto negli anni di nomi illustri nel panorama calcistico, tra i migliori calciatori di sempre. I numeri di questa leggendaria sfida raccontano di una leggera supremazia dei Blancos negli incontri fin qui disputati (99 vittorie contro le 96 dei blaugrana). I pareggi nella gara delle gare del calcio spagnolo sono stati invece 52, pochissimi. Segno di come si tratti di una sfida sempre apertissima. Anche relativamente alle reti segnate, Real Madrid e Barcellona sono molto vicine. In questo caso nelle 247 gare ufficiali vince il Real Madrid, 411 a 403.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per passare una serata spettacolare davanti alla TV, per una sfida che, vista la rivalità tra i due club e le relative tifoserie, si preannuncia molto accesa. Lo confermano anche le dichiarazioni di questi giorni di mister Carlo Ancelotti: “L’importante è avere personalità e coraggio per disputare una grande partita. Siamo entusiasti di giocare questa sfida perché è una delle più belle, siamo vicini a una finale e dobbiamo goderci il momento; Paura? Sarà una partita divertente, non so cosa sia il cagometro (ride, ndr)”. Appuntamento alle ore 21.00 su TVd’A.