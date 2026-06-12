La Piazza Saint-Vincent scalda i motori: tre giorni con cinque sport e eventi per tutti

Per tre giorni Saint-Vincent tornerà a essere una palestra a cielo aperto, tra l’oratorio Santi Maurizio e Vincenzo, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, il Grand Hôtel Billia e gli altri spazi coinvolti. Dal 19 al 21 giugno torna La Piazza Saint-Vincent, la manifestazione sportiva e di intrattenimento organizzata dall’Asd valdostana, con il sostegno del Comune di Saint-Vincent.

Nata nel 2011 ad Aosta e trasferita nel 2022 a Saint-Vincent, la manifestazione conferma anche per il 2026 la volontà di allargare la proposta, coinvolgendo atleti, società, famiglie e pubblico. In programma ci sono la settima edizione del Memorial Maicol Castelnuovo, il torneo di calcio a 5, il Billia open di tennis, la Piazza volley cup, lo Street basket Saint-Vincent, tappa del circuito nazionale 3×3, il trofeo giovanile Riviera delle Alpi e i tornei di PS5.

Ad aprire il weekend, venerdì 19 giugno, sarà anche la seconda edizione del Salotto dello sportivo, alle 19 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, con atleti partiti dalla Valle d’Aosta e arrivati alla ribalta internazionale: Marta Mazzocchi, nazionale italiana di hockey, Giorgia Collomb, nazionale italiana di sci alpino, Karen e Mark Chanloung, nazionali thailandesi di sci di fondo, Matteo Sebastiani, nazionale italiana di rugby, e Martina Caregaro, ex nazionale italiana di tennis. La serata proseguirà con la festa de La Pecora nera con dj.

Le dichiarazioni

In conferenza stampa, don Lorenzo Sacchi, parroco di Saint-Vincent, ha detto che La Piazza è “per la nostra realtà uno degli eventi più belli dal punto di vista dell’apertura degli spazi che abbiamo a disposizione. L’obiettivo della parrocchia è dare vita autentica agli spazi dell’oratorio, dare opportunità alle persone di incontrarsi e condividere momenti di festa, fare qualcosa di diverso. Per la comunità di Saint-Vincent è importante, è uno sforzo comune per dare l’accoglienza necessaria”.

Massimo Libero Mangieri, presidente del Centro sportivo italiano Valle d’Aosta, sottolinea il valore educativo dell’iniziativa: “Noi non cerchiamo solo campioni, abbiamo un occhio di riguardo per bisognosi e persone diversamente abili. Puntiamo sull’inclusione, che è basilare. Sono valori importanti che dobbiamo portare avanti per la nostra società, per i nostri giovani: rispetto, inclusione, rispetto delle regole. Quello che vogliamo lasciare sono valori per i ragazzi e per la società. Vogliamo aiutare i nostri ragazzi a vedere cose belle e positive. È la nostra mission da 85 anni”.

Antonio Guerrisi, dell’Asd valdostana e responsabile del torneo giovanile, presenta il trofeo Riviera delle Alpi: “Siamo alla quarta edizione del trofeo Riviera delle Alpi. Parteciperanno bambini nati nel 2018 e sei società. È un torneo per svagarsi, non ha classifica, i bambini giocano per il loro divertimento, senza nessun tipo di pressione”.

Per Andrea Citti, responsabile Federbasket Valle d’Aosta per il settore 3×3, il torneo di Saint-Vincent ha un ruolo particolare: “Il torneo a Saint-Vincent è l’unico torneo valdostano del torneo nazionale della Fip. Chi vincerà qui avrà accesso alle finali di Riccione. Il torneo si svolge sabato, per nati fino al 2009. Il movimento 3×3 sta attirando molto pubblico. Il 3×3 è fondamentale per i giovani, ha una valenza fondamentale perché cambia stile e intensità di gioco. È base, insegna che i ragazzi devono dare tutto in poco tempo, superare l’ostacolo e mettersi in gioco sempre”.

Il Billia open rientra nel circuito Tpra. “Per il tennis è un momento particolarmente favorevole, l’entusiasmo porta molti appassionati – spiega Giorgio Cantele, presidente del Tennis club Châtillon Saint-Vincent –. Con Asd valdostana ci siamo allineati ai parametri Csi per sviluppare un torneo a carattere promozionale. Nel circuito Tpra può partecipare chiunque per vivere questa esperienza e partecipare anche se non è iscritto alla Federazione italiana tennis”.

Frédéric Dalle, vicepresidente del Tennis club Châtillon Saint-Vincent, aggiunge: “Si parte con una fase a gironi, poi tabellone finale. Si gioca solo un set, con punto decisivo sul 40 pari”.

Beppe Spanò, segretario dell’Asd valdostana, entra nel dettaglio del torneo di calcio a 5: “Ci saranno due categorie, amatoriale e pro. Nell’amatoriale possono giocare tesserati fino alla terza categoria calcio e alla serie D calcio a 5. Abbiamo otto squadre pro, dodici amatoriali e la possibilità di aggiungerne due nell’amatoriale, in base a quello decidiamo la struttura. Si gioca fino verso le 23. Le fasi finali coinvolgeranno tutte le squadre, con le finali verso le 19. Abbiamo aggiunto il servizio gratuito di massaggi. La macchina organizzativa è rodata”.

Per Walter Pizzurro, presidente dell’Asd valdostana, La Piazza è soprattutto un lavoro collettivo: “Quello che si vede nei tre giorni non dà idea di quello che c’è dietro le quinte. È un lavoro di tanti mesi che coinvolge una cinquantina di persone. Ci sono tantissime cose da fare, se ognuno di noi fa un pezzettino portiamo a casa il risultato. È un lavoro di squadra che premia.

Nel novembre 2010 mi chiamò Franco Napoli, allora consigliere comunale di Aosta, e Enzo Villano, mio carissimo amico, e mi chiesero di mettere su il primo trofeo Città di Aosta. Era un bel progetto che avevamo in mente, ma tra tre anni. Ho detto subito di sì, dissi che avremmo fatto 40 squadre, loro non ci credevano eppure siamo riusciti a farcela.

Sono ancora emozionato come nel 2011. Immaginare che tutto quello ci ha portato qua alla quattordicesima edizione è incredibile, soprattutto dopo lo stop del Covid pensavamo di non riprenderci, ma grazie all’entusiasmo di tutti siamo ripartiti.

Il segreto della ripartenza è proprio Saint-Vincent, vedevamo un potenziale incredibile. Possiamo portare basket, pallavolo, tennis, c’è la piscina, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Quest’anno ci saranno cinque sport, anche i droni sportivi. Ci sarà la gigantografia di Maicol Castelnuovo.

La più grossa soddisfazione di quest’anno è essere riusciti a coinvolgere più enti e federazioni. Nel futuro credo e spero che altre federazioni e altri enti possano venire a far crescere ancora di più. Il nostro sogno più grande è rendere questa manifestazione accessibile a tutti, anche a livello di costi. Il nostro obiettivo è l’aggregazione, più siamo meglio è. Il sogno è creare una manifestazione nazionale”.

Il programma

Venerdì 19 giugno si comincia alle 17, all’oratorio di Saint-Vincent, con l’avvio del Memorial Maicol Castelnuovo. Dalle 18 alle 22 spazio al torneo PS5 Tekken con Level Up, mentre dalle 19 alle 20.30 in piazza Cavalieri si terrà il Salotto dello sportivo. Dalle 20.30 partirà la festa de La Pecora nera con dj.

Sabato 20 giugno il Memorial proseguirà dalle 9 alle 23. Dalle 10 alle 23 l’oratorio ospiterà la Volley cup La Piazza, mentre dalle 10 alle 22 ci saranno lo Street basket Saint-Vincent, il torneo PS5 Fifa 2026 e il Billia open di tennis al Grand Hôtel Billia. Dalle 15 alle 21 è previsto un servizio gratuito di massaggi per gli atleti in piazza Cavalieri. Alle 20.30 spazio al concerto rock dei Dogma.

Domenica 21 giugno, dalle 9 alle 12, si svolgerà il torneo Riviera delle Alpi. Alle 10 è prevista la santa messa in ricordo di Maicol Castelnuovo. Dalle 10 alle 12 l’oratorio ospiterà i Conti di Challant con giochi medievali in costume, mentre dalle 10 alle 18 si giocherà il torneo PS5 GranTurismo. Alle 11 è in programma una simulazione di gara di droni. Dalle 12 alle 20 si terranno le finali del Memorial Maicol Castelnuovo. Alle 13 è prevista l’estrazione della lotteria di beneficenza e alle 20 la premiazione.