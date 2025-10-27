La stagione agonistica del Beach Volley Stade è iniziata con un torneo Silver a Sarre

Dopo un primo weekend, il 18 e 19 ottobre, con alcune coppie impegnate sui campi di Piemonte e Lombardia, è iniziata ieri la stagione agonistica casalinga del Beach Volley Stade con un torneo Silver valido per i Campionati italiani di società. Al The Lamp di Sarre domenica 26 ottobre sono scese in campo 16 coppie provenienti da 5 società, che ha visto le vittorie di Mana Beach con Sabrina Castagnanova e Marta Petrini e di CUS Torino con Flavio Parpaiola e Martino Cagnazzi.

Dopo essersi liberate senza troppi patemi di Eleonora Segalina e Ramona Treves del BVS, Castagnanova-Petrini hanno avuto la meglio in finale per 2-0 su Alessandra Maggi e Giorgia Salis del Beach Volley Training. La finale per il 3°/4° posto ha sorriso a Giulia Pogliotti e Roberta Angilletta, vincenti 2-0 su Segalina-Treves. Per le atlete di casa, quinto posto per Eleonora Azais-Alessia Giovinazzo e Letizia Anello-Selena Treves, e 9° posto per Elisa Andreoli-Elisa Servidio.

Il combattuto derby nella finale maschile ha visto la vittoria di Flavio Parpaiola e Martino Cagnazzi per 2-0 su Yuri Pullara e Carlo Giordani, mentre sul podio salgono i padroni di casa Andrea Grosjacques e Stefano Varvello che hanno vinto 2-0 contro Giuseppe Schepis e Leonardo Scarabotto del Mana Beach. Per il BVS, quinti Edoardo Magnano-Eugenio Mastrolorenzi e Vincenzo Marsilio-Andrea Rizzi, settimi Gianluca Filippa-Joel Pellerey e Lorenzo Fracasso-Pietro Pongiluppi.

Dopo il primo anno, sarà una stagione importante per i mountain beachers valdostani: “Al momento abbiamo una sessantina di atleti agonisti tesserati, pronti a calcare i campi nella varie categorie”, spiega Michel Grumolato del BVS, “e circa 150 iscritti ai nostri corsi e 500 associati. Il nostro obiettivo è quello di organizzare un torneo Gold nella seconda parte della stagione, e mandare i nostri giocatori in tornei importanti”.

Grande novità di quest’anno è la nascita di una nuova società nel panorama del beach volley valdostano, con l’Olimpia che iscriverà i suoi giovani in varie tappe dei CIPS, oltre ad una collaborazione tra la società di pallavolo ed il BVS dedicata agli under12, con la possibilità di fare corsi ed allenamenti di minivolley e minibeachvolley.

I prossimi appuntamenti agonistici all’Area6Tu di Sarre sono il 23 novembre, con un torneo Silver, ed il 13 dicembre con un Bronze, oltre a tornei più “leggeri” dedicati soprattutto agli amatori come il torneo di Halloween del 2 novembre.