L’Aosta 511 rialza la testa e vince per 6-0 contro il Futsal Villorba

Gara a senso unico nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, al centro sportivo Montfeuri di Aosta. L’Aosta 511 si impone per un sontuoso 6-0 sul Futsal Villorba. Il tabellino dei marcatori vede una tripletta di Mohamed Nassiri, poi una rete ognuno per Giovanni Avallone, Leonardo Piccolo e Matheus Leonardo Bianqueti. Da segnalare anche la prestazione del portiere Andrea Rossero, che con vari interventi ha mantenuto la rete di casa inviolata.

Con il risultato odierno, i ragazzi di mister Tiago Calli superano le battute d’arresto dei turni precedenti (in cui, sul campo dell’Avis Isola, persero per 4-2, soccombendo anche contro l’Energy Saving). La vittoria sui veneti fa salire di una posizione in classifica i rossoneri, che ora sono undicesimi a nove punti. Per il morale, significa però lasciare la zona retrocessione, riguadagnando quella playout.

La prossima giornata del campionato di Serie A2, la quattordicesima, vedrà l’Aosta 511 in trasferta in Sardegna. Alle 16 di sabato prossimo, 24 gennaio,, al Palabeethoven di Quartu Sant’Elena (Cagliari), andrà in scena la sfida contro il Quartu. I sardi (che nel turno odierno hanno vinto per 2-1 contro il VDL Fiano Plus) sono attualmente noni in classifica. Sulla carta, è già scontro salvezza.