Per Lorenzo Brunier arriva la convocazione in nazionale per la Coppa Europa dei 10.000 metri

“Un sogno che si avvera. Mi vengono i brividi a leggere il mio nome accostato a quella lista di fuoriclasse”. Per Lorenzo Brunier è arrivata la tanto sperata convocazione in nazionale. Il valdostano è infatti tra i 14 selezionati dell’Italia per la Coppa Europa dei 10.000 metri su pista, che andrà in scena sabato 23 maggio a La Spezia.
Brunier sarà in pista insieme alle grandi stelle azzurre, da Nadia Battocletti a Yeman Crippa e Illias Aouani, dopo una stagione ad altissimi livelli, in cui ha sfiorato il podio tricolore in più occasioni sulla distanza dei 10 km, sia in pista, che su strada che nel cross.
Uomini
|Iliass
|AOUANI
|G.S. Fiamme Azzurre
|Lorenzo
|BRUNIER
|G.P. Parco Alpi Apuane
|Yeman
|CRIPPA
|G.S. Fiamme Oro Padova
|Francesco
|GUERRA
|C.S. Carabinieri Sez. Atletica
|Konjoneh
|MAGGI
|Atletica Casone Noceto
|Alberto
|MONDAZZI
|Atletica Casone Noceto
|Pasquale
|SELVAROLO
|G.S. Fiamme Azzurre
Donne
|Nadia
|BATTOCLETTI
|G.S. Fiamme Azzurre
|Federica
|DEL BUONO
|C.S. Carabinieri Sez. Atletica
|Rebecca
|LONEDO
|G.S. Fiamme Oro Padova
|Elvanie
|NIMBONA
|Caivano Runners
|Elisa
|PALMERO
|C.S. Esercito
|Greta
|SETTINO
|Toscana Atl. Empoli Nissan
|Federica
|ZANNE
|C.S. Esercito