Per Lorenzo Brunier arriva la convocazione in nazionale per la Coppa Europa dei 10.000 metri

“Un sogno che si avvera. Mi vengono i brividi a leggere il mio nome accostato a quella lista di fuoriclasse”. Per Lorenzo Brunier è arrivata la tanto sperata convocazione in nazionale. Il valdostano è infatti tra i 14 selezionati dell’Italia per la Coppa Europa dei 10.000 metri su pista, che andrà in scena sabato 23 maggio a La Spezia.

Brunier sarà in pista insieme alle grandi stelle azzurre, da Nadia Battocletti a Yeman Crippa e Illias Aouani, dopo una stagione ad altissimi livelli, in cui ha sfiorato il podio tricolore in più occasioni sulla distanza dei 10 km, sia in pista, che su strada che nel cross.

Uomini

Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre Lorenzo BRUNIER G.P. Parco Alpi Apuane Yeman CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova Francesco GUERRA C.S. Carabinieri Sez. Atletica Konjoneh MAGGI Atletica Casone Noceto Alberto MONDAZZI Atletica Casone Noceto Pasquale SELVAROLO G.S. Fiamme Azzurre

Donne

Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica Rebecca LONEDO G.S. Fiamme Oro Padova Elvanie NIMBONA Caivano Runners Elisa PALMERO C.S. Esercito Greta SETTINO Toscana Atl. Empoli Nissan Federica ZANNE C.S. Esercito

Qui il programma della giornata.