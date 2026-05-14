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  • La Spezia
  • Ultima modifica: 14 Maggio
  • 09:48

Per Lorenzo Brunier arriva la convocazione in nazionale per la Coppa Europa dei 10.000 metri

Il valdostano vestirà la maglia azzurra per la gara del 23 maggio di La Spezia insieme a stelle come Nadia Battocletti e Yeman Crippa: “Mi vengono i brividi a vedere il mio nome accostato a quella lista di fuoriclasse”.
Lorenzo Brunier
Sport

“Un sogno che si avvera. Mi vengono i brividi a leggere il mio nome accostato a quella lista di fuoriclasse”. Per Lorenzo Brunier è arrivata la tanto sperata convocazione in nazionale. Il valdostano è infatti tra i 14 selezionati dell’Italia per la Coppa Europa dei 10.000 metri su pista, che andrà in scena sabato 23 maggio a La Spezia.

Brunier sarà in pista insieme alle grandi stelle azzurre, da Nadia Battocletti a Yeman Crippa e Illias Aouani, dopo una stagione ad altissimi livelli, in cui ha sfiorato il podio tricolore in più occasioni sulla distanza dei 10 km, sia in pista, che su strada che nel cross.

Uomini

Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre
Lorenzo BRUNIER G.P. Parco Alpi Apuane
Yeman CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova
Francesco GUERRA C.S. Carabinieri Sez. Atletica
Konjoneh MAGGI Atletica Casone Noceto
Alberto MONDAZZI Atletica Casone Noceto
Pasquale SELVAROLO G.S. Fiamme Azzurre

Donne

Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre
Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica
Rebecca LONEDO G.S. Fiamme Oro Padova
Elvanie NIMBONA Caivano Runners
Elisa PALMERO C.S. Esercito
Greta SETTINO Toscana Atl. Empoli Nissan
Federica ZANNE C.S. Esercito

Qui il programma della giornata.

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