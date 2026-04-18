Iniziato a Pila il Memorial Fosson con 530 giovani sciatori

Più di 530 Children al cancelletto di partenza del Memorial Fosson-Criterium nazionale a squadre 2026 di Pila, che nella prima giornata ha proposto due slalom a manche unica per i Ragazzi sulla Bellevue e un gigante in due manche per gli Allievi sulla Renato Rosa. E per la Valle d’Aosta il bilancio iniziale è stato positivo, con una vittoria, sette podi e diversi piazzamenti nelle prime posizioni.

Nella categoria Allieve, nel gigante, il successo è andato alla bergamasca Eva Balduzzi in 2’05”87, ma alle sue spalle sono salite sul podio due valdostane: Alyssa Borroni, seconda in 2’06”12 dopo aver chiuso al comando la prima manche, e Anaïs Vuillermoz Curiat, terza in 2’07”43. Sempre tra le valdostane, Beatrice Godina ha terminato nona in 2’10”34, Miha Nex decima in 2’10”43, Blanche Quinson dodicesima in 2’10”60, Anja Torroni sedicesima in 2’11”71, Zoe Mosca Barberis ventesima in 2’12”66 e Sofia Dublanc ventiduesima in 2’13”07.

Nel gigante Allievi il valdostano più vicino ai primi è stato Riccardo Drogni, terzo in 2’07”00, alle spalle del piemontese tesserato in Trentino Giovanni Ceccarelli e del romano, tesserato a Cortina, Tommaso Zanardi. In top ten sono entrati anche Pietro Augusto Rosso, settimo in 2’07”99, Niccolò Bisi, nono in 2’08”31, e Lorenzo Rossi, decimo in 2’08”97. Poco più indietro Thomas Grivel ha chiuso dodicesimo in 2’09”57, Matteo Marino quattordicesimo in 2’09”63 e Umberto Chiozza sedicesimo in 2’10”16.

Nello slalom Ragazze, prima gara, il podio ha parlato anche valdostano: dietro alla bresciana Asia Martinazzoli, seconda e terza si sono piazzate Asia Joyeusaz in 47”15 e Celeste Sabolo in 47”43. La presenza dei club regionali nelle prime quindici è stata ampia, con Maelie Nicco quinta in 47”86, Carolina Mochet sesta in 47”89, Clarisse Bretto ottava in 49”78, Clementina Majher dodicesima in 50”40, Margherita Bovio tredicesima in 50”61 e Sophie Mahé Clavel quindicesima in 51”32.

I Ragazzi hanno gareggiato in una doppia gara di slalom sulla pista del Leissé divisa in due, per consentire la discesa in contemporanea del settore femminile e maschile. Nella prima gara maschile Ragazzi, vinta dal ticinese tesserato a Lecco Edoardo Ricci in 46”60, sono arrivati due podi valdostani con Simone Mochet, secondo in 47”01, e Mattia Pedoja Maso, terzo in 47”15. Tra gli altri risultati regionali, Vittorio Budelli ha chiuso nono in 49”10, Luca Ioan Cotaba tredicesimo in 49”85 e Mathieu Dondeynaz ventesimo in 51”33.

La seconda gara di slalom Ragazzi ha portato anche la vittoria valdostana di giornata. In campo femminile si è imposta la veronese tesserata in Trentino Sveda Dattoli in 51”31, ma dal secondo al quarto posto si sono inserite tre atlete dei club regionali: Clarisse Bretto, seconda in 54”48, Estelle Fosson, terza in 54”65, e Nicole Pestrovic, quarta in 54”84. Più indietro Francesca Raimo ha concluso dodicesima in 56”00, Maria Navarretta quattordicesima in 56”02, Leanne Bretto sedicesima in 56”15 e ancora Sophie Mahé Clavel ventesima in 56”35.

Tra i Ragazzi, invece, è arrivato il successo di Pietro Bersani, primo in 55”28 davanti al bergamasco Diego Benaglia e a Dymas Dean Duranti, terzo in 56”25. La Valle d’Aosta ha piazzato altri atleti subito dietro, con Attilio Bosonin ottavo in 57”54, Daniele Favre nono in 57”73, Stefano Viti decimo in 57”88, Mattia Pedoja Maso undicesimo in 58”01, Simone Mochet tredicesimo in 58”15, Mael Bollon quindicesimo in 58”26 e Luca Fosson ventunesimo in 58”72.

Domani altra giornata di gare a Pila. Alle 8.30, sulla pista Leissé, la prima delle due gare di slalom Allievi. Alla stessa ora, sulla Renato Rosa, il gigante Ragazzi a manche unica.