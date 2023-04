Monterosa Skialp, vincono Eydallin e Herrmann

Matteo Eydallin e Jakob Herrmann non hanno deluso le aspettative e come da copione si portano a casa la settimana edizione della Monterosa Skialp. Il campione piemontese e il suo partner austriaco, due grandi specialisti delle prove long distance, hanno confermato i pronostici della vigilia aggiudicandosi la super classica in notturna al cospetto dei 4000 valdostani.

Nessuna sorpresa neanche al femminile con il sigillo di Elena Nicolini e Ilaria Veronese. Rispetto al percorso classico (31km con 2800 m d+) alle 90 coppie presenti ai blocchi di partenza è stata risparmiata parte della terza discesa che portava verso l’abitato di Gressoney La Trinité, per mancanza di neve nel tratto finale. Ne è scaturita una gara con 4km e 300 m di dislivello positivo in meno, ma comunque dura, nervosa e muscolare visti i 13 cambi d’assetto e un tratto a piedi da superare con sci nello zaino.

Decisivo il Colle della Bettaforca

Pronti via e sulle prime rampe di Champoluc, le 5 coppie più forti hanno sgranato il gruppo di testa. Matteo Eydallin e Jakob Herrmann hanno però aspettato la quarta salita, quella che portava al Colle della Bettaforca, per sferrare l’attacco vincente. I due hanno via via incrementato il loro vantaggio per poi presentarsi in solitaria al traguardo di Champoluc in 2h20’11”. Secondo posto per il bergamasco William Boffelli e l’altoatesino Alex Oberbacher (2h21’16”), mentre sul gradino più basso del podio, con un finale in crescendo, l’hanno agguantato il giovanissimo atleta trentino Alex Rigo schierato al fianco del “re del Tor des Géants” Franco Collé (2h29’26”). Nella top five di giornata anche gli svizzeri Ludovic Lattion – Julien Ançay e i gemelli valdostani Fabien – Sebastien Guichardaz.

Al femminile nessun dubbio, nessuna incertezza. La trentina Elena Nicolini e la piemontese Ilaria Veronese hanno imposto un forcing irresistibile e vinto la gara in 3h01’06”. Seconda piazza per le “local” Tatiana Locatelli e Francesca Zucco (3h29’39”), mentre terze si sono piazzate Barbara Sangalli e Claudia Titolo in 3h38’13”.

I tempi da battere su questo tracciato restano quindi quelli 2020 di Robert Antonioli e Matteo Eydallin al maschie, mentre al femminile il primato resta ad Alba De Silvestro e Giulia Murada. Sotto una fitta nevicata, nel 2020, riuscirono a siglare i nuovi record gara: 2h28’41” al maschile e 3h11’33” al femminile.

In attesa della conferma della data definitiva il comitato organizzatore ha confermato che la Monterosa Skialp 2024 si correrà nel mese di gennaio, aprendo di fatto la stagione delle gare.