Mountain bike, i valdostani più forti del caldo all’Alpago Bike Funtastic

C’è tanta Valle d’Aosta nella seconda edizione di Alpago Bike Funtastic, la tre giorni dedicata alla mountain bike proposta a Lamosano di Chies d’Alpago (Belluno) dalla società Chies, realtà impegnata nel mondo delle ruote grasse da oltre trent’anni. Ieri, nella seconda giornata della kermesse, è andata in scena l’“Mtb International Summer Classic”, gara di cross country classificata Uci C1.

A vincere, tra i maschi, il valtellinese Gioele Bertolini, davanti a Giulio Peruzzo, con terzo, a 34”, il valdostano Gabriel Borre (Tream Trisports Vda). La top cinque si completa con Emanuele Bocchio Vega e Cristian Bernardi. Senza storia la gara femminile, con la valdostana del Centro Sportivo Carabinieri Nicole Pesse in testa fin dalla partenza e poi vincitrice con 2’ 14” su Marika Celestino e con 3’ 12” su Sabrina Rizzi.

“Qui in Alpago ho vinto il mio primo titolo italiano da Junior del primo anno ed è sempre un piacere esserci. – ha detto Nicole Pesse – Arrivo da due mesi di infortunio e avevo bisogno di mettermi alla prova per vedere a che punto sono con il recupero. Il test è stato positivo. E adesso non vedo l’ora di tornare in Coppa del mondo, il prossimo fine settimana sui sentieri di casa, a La Thuile”.

Prima del cross country open, a sfidarsi a Lamosano erano stati i ragazzi e le ragazze Juniores: a vincere il valdostano Paolo Costa e la trevigiana Giorgia Pellizotti. Oggi, domenica 28 giugno, Alpago Bike Funtastic si chiuderà con l’assegnazione della maglia di campione italiano di cross country alle categorie Esordienti, under 16 allievi e under 18.

Nella prima giornata di gare, venerdì 26 giugno, quasi cinquecento partenti per il campionato italiano dell’Eliminator, sull’impegnativo circuito di Lamosano: 680 metri con grande dislivello, misto asfalto e sterrato. A vincere il titolo italiano Open è stato Pietro Cao, che ha preceduto Giovanni Zago (Team Sogno Veneto) e il valdostano Paolo Costa (Lupi Valle d’Aosta).

Tra le donne, dominio per Gaia Tormena. L’atleta valdostana del Centro sportivo Esercito, pluri iridata della specialità (lo scorso aprile a Barcellona ha conquistato il sesto titolo) ha prima realizzato il miglior tempo in qualifica e poi superato le fasi finali fino a imporsi nella finalissima davanti a Sophie Messmer (Junior Team Suedtirol) e Nicole Azzetti (Ktm Protek Elettrosystem).

“È sempre una grande soddisfazione conquistare il campionato italiano in questa specialità che è, semplicemente, spettacolare. – dice Tormena – Circuito impegnativo, questo di Lamosano, reso ancora più impegnativo dal gran caldo. Festeggiare? Sì, ma con moderazione perché domani pomeriggio mi attende una prova di Coppa del mondo in Polonia, a Gdynia”.