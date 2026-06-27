Gli slovacchi Štulrajter e Weiss fanno loro la 70 km del Cervino Matterhorn Ultra Race

Partita all’1 di venerdì, la 70 chilometri del Cervino Matterhorn Ultra Race – la gara più lunga ed impegnativa dell’evento internazionale che quest’anno ha superato le 1.700 adesioni – ha visto la vittoria degli slovacchi Peter Štulrajter e Michal Weiss, che si sono imposti in 11 ore 33’ 50”, dopo un avvincente testa a testa con gli italiani Danilo Brambilla e Sergio Bonaldi, secondi in 11 ore 43’ 32”.

A prendere il via su una gara estremamente tecnica (5.000 metri D+), perché richiede esperienza in alta quota con passaggi sul ghiacciaio e l’utilizzo di ramponi, imbrago e corde, sono state 129 coppie. Due formazioni date favorite alla vigilia hanno alzato bandiera bianca per intoppi fisici a poche ore dalla partenza.

Persi così Luca Arrigoni e Luca Carrara e l’argentino Sergio Gustavo Pereyra con Matteo Anselmi, tutti gli sguardi sono passati sui lombardi Brambilla e Bonaldi. Nei primi chilometri, si sono alternati al comando con il duo slovacco. Poi, nel secondo tratto è stata la coppia del Team Grivel a dettare il ritmo.

Brambilla e Bonaldi sono transitati in testa sia al rifugio Schönbielhütte, sia a Furi dov’è iniziata la lunga risalita verso il Teodulo. Proprio prima del confine italiano, sull’ultimo tratto di salita, il giovane Brambilla ha accusato stanchezza ed è in quel momento che la coppia slovacca ha prima recuperato tutto lo svantaggio, poi superato gli italiani.

Štulrajter e Weiss si sono così lanciati, in grande condizione, nella discesa verso Breuil-Cervinia, tagliando il traguardo da vincitori. Alle loro spalle Brambilla e Bondi e terzi (posizione mantenuta sin dalle prime fasi) i fratelli svizzeri Candide e Jules Henry Gabioud, all’arrivo in 11 ore 50’ 15”.

Tra le coppie miste hanno primeggiato Serge Lattion (Svizzera) e Marine Mougey (Francia). Per loro ritorno a Breuil-Cervinia dopo 13 ore 26’ 02”, nono tempo assoluto. Seconda posizione per Lisa Borzani e Matteo Grassi (14 ore 03’ 50”), terzi Luca e Jenny Antonioli (14 ore 45’ 40”).

La gara femminile è stata vinta da Anna Liffredo e Caterina Cibibin, in testa fin dai primi chilometri. Hanno chiuso i 70 chilometri in 17 ore 38’ 51”. Anche quest’anno la migliore coppia valdostana è stata premiata con lo speciale trofeo intitolato a Piergiorgio Perucca e Corrado Vuillermoz. Ad aggiudicarselo sono stati Andrea Zemoz e Jean Louis Vallet, venticinquesimi assoluti con il tempo di 15 ore 50’ 29”.

Oggi, sabato 27 giugno, le altre tre gare del Cervino Matterhorn Ultra Race. Tra le 6 e le 8 di stamane sono partiti i concorrenti della 50, della 30 e, infine, della 15 km.