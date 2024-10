Mountain bike, Valle d’Aosta ottava al Trofeo Coni a Catania

Ottima prestazione del quartetto del Gs Lupi Valle d’Aosta, per l’occasione in maglia rossonera a rappresentare la Valle d’Aosta, al Trofeo Coni, manifestazione in corso di svolgimento a Catania, che per la Mountain bike prevedeva la partecipazione alla Sprint/Abilità e la Team relay.

I quattro ‘lupetti’ – Nicolò Salice, Aurora Lecca, Nathan Evolandro e Lorenzo Andreo, accompagnati dall’allenatore Simone Masoni – nella fase finale di oggi si sono classificati all’ottavo posto, con 32 punti, nella gara vinta dalla Toscana (45) davanti, con lo stesso punteggio, alle Marche, e terzo gradino del podio, a quota 42 punti, la Lombardia.

Questa mattina sono state disputate le batterie della Sprint/Abilità. I quattro atleti del Gs Lupi hanno superato brillantemente i quarti di finale, per poi concludere al secondo posto la semifinale: il tempo di qualifica del giorno precedente li relega però al quarto posto della specialità. La somma dei punti della Team relay e della Sprint/Abilità consegna al rappresentanti valdostani l’ottavo posto assoluto.

Nella qualifica a tempo della Sprint/Abilità di ieri, la Valle d’Aosta aveva concluso al quinto posto, con il tempo complessivo di 2’31”36, a 1”14 dal terzo gradino del podio. La vittoria, netta, è andata all’Emilia Romagna (/2’21”82) davanti alle Marche (2’27”76) e alla Toscana (2’30”22), con quarta posizione alla Sicilia (2’30”27).

Sempre ieri, sono state disputate le qualifiche della Team relay; la Valle d’Aosta ha vinto la prima batteria, per poi concludere terza nei quarti di finale, piazzamento che vale la decima posizione conclusiva.