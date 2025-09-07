MTB, la Valle d’Aosta è terza agli italiani giovanili di Saint-Nicolas

Il team della Valle d’Aosta ieri, sabato 6 settembre, è salito sul podio della Team Relay agli italiani giovanili in corso a Saint-Nicolas grazie ad un ottimo terzo posto della vincente Lombardia (Matteo Jacopo Gualtieri, Nicolò Ferrari, Mariachiara Signorelli e Filippo Cazzaniga) e del quartetto della Liguria (Mattia Oliveri, Stefano Piras, Cecilia Carzolio, Simone Zunino).

I quattro valdostani – Michel Careri, Claudio Fianco, Matilde Anselmi e Joel Philippot – sono arrivati al traguardo attardati di 59”.

Buon settimo posto anche per il team Valle d’Aosta 2 composto da Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB), Federico Bruzzo, Aurora Lecca e Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta) e sedicesima piazza per il gruppo Valle d’Aosta 3 con Christian Faita (Gs Lupi) Andrea Ianniello (Cicli Lucchini), Amélie Cerise (Orange Bike Team), Raphael Tremblan (Gs Lupi).