  • Saint-Nicolas
  • Ultima modifica: 07 Settembre
  • 11:29

MTB, la Valle d’Aosta è terza agli italiani giovanili di Saint-Nicolas

I quattro valdostani - Michel Careri, Claudio Fianco, Matilde Anselmi e Joel Philippot - sono arrivati al traguardo attardati di 59”. 
joel philippot
Sport

Il team della Valle d’Aosta ieri, sabato 6 settembre, è salito sul podio della Team Relay  agli italiani giovanili in corso a Saint-Nicolas grazie ad un ottimo terzo posto della vincente Lombardia (Matteo Jacopo Gualtieri, Nicolò Ferrari, Mariachiara Signorelli e Filippo Cazzaniga) e del quartetto della Liguria (Mattia Oliveri, Stefano Piras, Cecilia Carzolio, Simone Zunino).

I quattro valdostani – Michel Careri, Claudio Fianco, Matilde Anselmi e Joel Philippot – sono arrivati al traguardo attardati di 59”.

Buon settimo posto anche per il team Valle d’Aosta 2 composto da  Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB), Federico Bruzzo, Aurora Lecca e Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta) e sedicesima piazza per il gruppo Valle d’Aosta 3 con Christian Faita (Gs Lupi) Andrea Ianniello (Cicli Lucchini), Amélie Cerise (Orange Bike Team), Raphael Tremblan (Gs Lupi).

 

