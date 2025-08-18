Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 18 Agosto
  • 17:05

Natalie Gamba è d’oro ai World Games, le “Olimpiadi” delle bocce

Dopo l'oro ai Mondiali dell'anno scorso, la valdostana insieme a Ivan Soligon, guidati da Roberto Favre, vince nella staffetta mista.
Natalie Gamba Ivan Soligon Roberto Favre
Sport

Se le bocce fossero uno sport olimpico, adesso la Valle d’Aosta avrebbe una medaglia d’oro: i World Games di Chengdu, in Cina, la competizione dedicata agli sport che non rientrano nel programma olimpico, hanno infatti incoronato Natalie Gamba.

La ventitreenne di Pont-Saint-Martin ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista insieme al veneto Ivan Soligon. Una doppietta per loro, che arriva dopo il trionfo ai Mondiali di Saint-Vulbas, in Francia, nel maggio 2024. Gli azzurri, guidati dal tecnico Roberto Favre, anche lui valdostano, hanno sconfitto in finale i padroni di casa Wang Cheyi e Zhang Xiaohui per 48-44, dopo aver superato per 47-44 la Turchia di Inci Ece Ozturk e Mehmet Can Yakin in semifinale.

“Prima di partire ero un po’ preoccupata perché ero molto stanca, nell’ultimo anno e mezzo c’è stata una competizione importante dopo l’altra e non sono mai riuscita a fermarmi e a gestire bene la preparazione”, racconta Natalie Gamba al suo ritorno in Italia. “I World Games sono stati un’emozione enorme, una competizione organizzata in grande proprio come fossero i Giochi Olimpici”.

La stanchezza, il caldo e, soprattutto, l’umidità non hanno reso loro la vita facile: “Non avevo mai fatto un viaggio così lungo ed ho patito parecchio anche il fuso orario, ma la delegazione è stata bravissima a guidarci e risolvere tutte le problematiche. Per me era anche la prima volta che uscivo senza mia sorella Gaia e con un gruppo che abbastanza nuovo, ma ci siamo trovati subito benissimo, eravamo molto affiatati ed i risultati si sono visti”.

Ora la aspetta un po’ di meritata vacanza, poi gli occhi sono tutti puntati verso il prossimo obiettivo, i Mondiali di novembre nel progressivo e nella staffetta femminile con le sorelle Gaia e Natalie Gamba.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti qui a Chengdu: un oro, un argento e un bronzo che hanno contribuito in modo importante al prestigioso quarto posto dell’Italia nel medagliere generale”, è il commento di Roberto Favre. “Per pochissimo non è arrivata un’altra medaglia, ma questo dimostra quanto la nostra Nazionale sia competitiva in ogni specialità e capace di lottare fino all’ultimo. Voglio ringraziare di cuore gli atleti per l’impegno e le emozioni che ci hanno regalato, così come gli staff tecnici delle Nazionali, che con dedizione e professionalità hanno reso possibile questi successi. Torniamo a casa con la consapevolezza del nostro valore e con una rinnovata motivazione a crescere ancora, per regalare nuove soddisfazioni al nostro sport e al nostro Paese”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI