PDHAE, contro il Vado FC è ancora pareggio

La sesta giornata di Serie D si conclude con un pareggio per il PDHAE di Roberto Cretaz. In trasferta in Liguria nella giornata di ieri, 16 ottobre gli orange hanno affrontato il Vado Football Club 1913.

Il PDHAE parte subito a razzo con una rete di Sterrantino al primo minuto, per poi farsi raggiungere nel giro di 13 minuti dal Vado con una rete firmata Di Salvatore. Il goal di Jeantet sblocca provvisoriamente il risultato ed il primo tempo si conclude con un rassicurante 2 a 1.

La seconda frazione si apre con Costantini che fa tornare il risultato in parità. Il goal su rigore di Gulli fa sperare in una vittoria ma viene subito smentito da un altro penalty segnato di nuovo da Costantini. Al sessantanovesimo Aperi fa temere al PDHAE la sconfitta, ma per fortuna Gulli rimette al sicuro il risultato al settantasettesimo, assicurando alla squadra della Bassa Valle un prezioso punto destinato a farli rimanere ancorati all’ottava posizione.

Il direttore sportivo del Pont Donnaz Hone Arnad Evançon Luca Padovano, si ritiene molto soddisfatto:”Bisogna considerare che il Vado è una grande squadra con ottimi giocatori, non era assolutamente una partita facile”.

Tabellino

MARCATORI: 1′ pt C. Sterrantino (P), 14′ pt L. Di Salvatore (V), 18′ pt A. Jeantet (P), 11′ st N. Costantini (V), 18′ st Rig. A. Gulli (P), 20′ st Rig. N. Costantini (V), 24′ st S. Aperi (V), 32′ st A. Gulli (P)

VADO: E. Cirillo, L. Gandolfo, L. Casazza (↓ 33′ st), M. Papi, A. De Bode, G. Pantano, L. Di Salvatore, M. Cossu, L. Lo Bosco, N. Costantini, S. Aperi (↓ 33′ st)

A disposizione: F. Colantonio, L. Nicoletti, T. Zanchetta, D. Magonara (↑ 33′ st), G. Giuffrida, P. Cattaneo, D. Favara, A. Carrer, G. Di Salvatore (↑ 33′ st)

All: Solari

PONT DONNAZ HÔNE ARNAD EVANÇON: G. Novallet, A. Gulli, A. Jeantet (↓ 28′ st), A. De Cerchio (↓ 22′ st), C. Sterrantino (↓ 45′ st), N. Mazzotti, M. Vesi, F. Reeb, L. Mosti, G. Nuti, S. Melis (↓ 11′ st)

A disposizione: N. Cabras, R. Florio (↑ 11′ st), T. Spaviero (↑ 28′ st), J. Vetri, F. Cateni, T. Gille (↑ 45′ st), F. Cestrone (↑ 22′ st), B. Diagne (↑ 26′ st), T. Maingonnat

All: Cretaz