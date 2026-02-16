Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 16 Febbraio
  • 11:54

Per Elodie Godioz arriva la chiamata nella nazionale juniores di ginnastica ritmica

La giovane valdostana sarà a Tartu, in Estonia, dal 27 febbraio al 1° marzo per l’International Tournament.
Elodie Margot Godioz
Bella soddisfazione per Elodie Godioz, ginnasta in forza alla Ritmica Piemonte cresciuta nella Gym Aosta. La giovane valdostana è stata chiamata nella nazionale juniores per l’International Tournament di ginnastica ritmica che si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo a Tartu, in Estonia.

Insieme a Elodie Godioz parteciperanno anche le Azzurre Flavia Cassano (Ritmica Iris), Cristina F. Marsano (S. Giorgio 79) e Veronica Zappaterreni (G. Fabriano), insieme a Giorgia Galli (S. Giorgio 79) e Carol Michelotti (Armonia d’Abruzzo). Nello staff tecnico al seguito delle ginnaste ci saranno Germana Germani e Monia Di Matteo, Bilyana Dyakova e Marisa Stufano.

Nella University of Tartu Sports Hall andrà in scena anche il Torneo Internazionale Miss Valentine, che vede la partecipazione delle ginnaste nazionali italiane e quella record di ben 60 paesi. La delegazione italiana, guidata da Elena Aliprandi, vede tra le convocate gli agenti delle Fiamme Oro, Sofia Raffaeli, con i programmi inediti firmati da Amina Zaripova, e Tara Dragas, seguita da Spela Dragas e Magda Pigano.

