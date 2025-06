Pienone per il primo torneo di Serie Beach 2 FIPAV in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta il beach volley è (anche) una cosa seria. Chiusa la stagione dei Campionati italiani per società, domenica 8 giugno è andato in scena per la prima volta un torneo B2 Serie Beach FIPAV organizzato dal Beach Volley Stade, che ha fatto il pienone di atleti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria, con tanta qualità e giocatori di serie importanti anche della pallavolo indoor.

Quasi 70 partecipanti, con 18 coppie maschili e 16 femminili – il numero massimo possibile – si sono sfidati per tutto il giorno sotto il sole nei cinque campi dell’Area6Tu finalmente in versione “estiva”. “È stato il primo torneo SERIE BEACH FIPAV organizzato da noi”, spiega Michel Grumolato del BVS. “Abbiamo iniziato con un B2 nella speranza di organizzare un torneo in cui i migliori giocatori valdostani potessero confrontarsi a un livello superiore pur non sapendo se il torneo sarebbe stato “appetibile” per i giocatori provenienti da fuori Valle. Invece il risultato organizzativo è stato incredibilmente positivo, segno che il lavoro fatto nella stagione invernale di CIPS anche da un punto di vista organizzativo è stato apprezzato. Alcuni giocatori sono tornati in Valle d’Aosta curiosi di provare i campi outdoor e anche chi non era mai venuto si è detto entusiasta di giocare circondati dalle montagne”.

Altissima anche la qualità in campo. “Sportivamente è stato il punto più alto toccato nella storia del BVS, finora”, continua Grumolato. “Basti pensare che i vincitori in campo maschile, oltre ad essere ottimi giocatori di beach volley, giocano indoor: Kristjan Turkaj gioca a Savigliano in A3 e Simone Oberto ha conquistato con Cuneo la promozione dalla A2 in SuperLega. In campo femminile Giulia Lo Gatto bissa il successo in terra valdostana dopo la tappa Silver del 19 aprile ma la giocatrice BVT questa volta era in coppia con Vittoria Roscigno del CUS TORINO (con i 25 punti conquistati entrano nella Top100 nazionale). Il torneo è stato anche l’occasione per vedere all’opera per la prima volta due arbitri di beach volley valdostani (Lorenzo Allera e Marco Ciurca) che per l’occasione sono stati coadiuvati da quattro arbitri provenienti dal CR Piemonte”.

Turkaj-Oberto hanno infatti vinto per 2-0 la finale contro Umberto Bussi e Mattia Giglio, mentre sul podio salgono anche Samuele Sansanelli e Emanuele Bosio. Tra i mountain beachers del BVS, bene Henri Bianchi-Stefano Varvello, quinti, poi al 9° posto Stefano Ricci-Edoardo Magnano e Andrea Villa-Andrea Grosjacques, al 13° Axel Navillod-Eugenio Mastrolorenzi e Michel Grumolato-Vincenzo Marsilio, e al 17° Gianluca Filippa-Laurent Bianchi.

Qui i risultati.

Tra le donne, sofferta vittoria in finale per Lo Gatto-Roscigno, che hanno avuto la meglio per 2-1 su Roberta Angilletta e Giulia Pogliotti, seguite da Elisa Brondolo e Benedetta Gatti. Le valdostane: 9° posto per Federica Giornetti-Arianne Perruquet, Alessia Giovinazzo-Michela Borgis e Noela Danna-Letizia Anello, 13° per Selena Treves-Eleonora Azais, Marie Gianfrate-Joelle Bryer e Barbara Mauris-Ilaria Anello.

Qui i risultati.