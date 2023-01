Sci di fondo: nella 10 km di Les Rousses De Fabiani 16° e Pellegrino 21°

Nella prima delle tre giornate di gare della Coppa del Mondo di sci di fondo a Les Rousses, in Francia, i tre valdostani al via della 10 km in tecnica libera non riescono a trovare un posto nella top ten.

A vincere la gara è stato il norvegese Harald Amundsen, alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo, in 21’26”5, seguito ad una discreta distanza dal connazionale Sjur Roethe (+11”9) e dallo svedese William Poromaa. “Solo” ottavo Klaebo. Fuori dalla top ten i valdostani: Francesco De Fabiani ha chiuso al 16° posto in 22’07”8 preceduto, tra gli azzurri, da Davide Graz (14°). Federico Pellegrino è 21° in 22’18”7, mentre Mikael Abram è 52° in 23’12”4.

Qui la classifica completa.

Domani, sabato 28 gennaio, la sprint a tecnica classica con le finale che prenderanno il via alle 14.30.