Storico doppio 13° posto per la Valle d’Aosta al Trofeo delle Regioni di beach volley

Che il beach volley sia uno sport in grande crescita in Valle d’Aosta è abbastanza sotto gli occhi di chi frequenta i vari campi di sabbia della nostra regione. Oltre all’aspetto più “ricreativo”, c’è tutta una parte agonistica che sta iniziando a dare i suoi migliori frutti: la Valle d’Aosta è tornata infatti dal Trofeo delle Regioni dedicato agli Under 17 con un doppio – storico – 13° posto ottenuto sia dalla coppia femminile, composta da Martina Benvenuto e Giada Bozzetti, sia da quella maschile, Emanuele Barberio e Marcoaurelio Sciulli, tutti ragazzi del 2007, guidati dai tecnici Alessia Giovinazzo e Stefano Genola.

Il trofeo si è disputato a Cesenatico dal 1° al 3 agosto: “È sempre una bella esperienza perché, essendo in pochi, si convive con le altre delegazioni e i ragazzi giocano un torneo in formula standard e su più giorni come i “pro”, imparando quindi a gestire le pause ed altri fattori. Una grande occasione di crescita”, commenta Paolo Cremascoli, capodelegazione. “Si tratta del nostro miglior risultato, speriamo di poter migliorare sempre più”.

Martina Benvenuto e Giada Bozzetti sono incappate in una doppia sconfitta a testa alta nelle prime due partite del girone qualificazione, perdendo 2-1 con l’Abruzzo (14-21, 21-15 e 15-10 al tie break) e 2-0 con la Toscana (23-21 e 21-15). Nel secondo turno è arrivato il riscatto con l’Umbria (2-0 con parziali 21-13 e 21-18), poi la sconfitta con il Lazio per 2-0 (21-18 e 21-13) che le ha inserite nel girone per il 13° posto. Qui è arrivato il netto 2-0 sulla Puglia (21-15 e 21-14) e la sconfitta nuovamente con l’Abruzzo per 2-0 (21-15 e 21-13). A vincere è stato il Veneto.

Il torneo maschile ha visto la vittoria delle Marche. Emanuele Barberio e Marcoaurelio Sciulli hanno inaugurato il Trofeo, perdendo 2-0 all’esordio con la Liguria (21-16 e 21-14), ma si sono subito rifatti travolgendo la Toscana 21-13 e 21-16. Nel secondo turno, sconfitta al tie break con il Trentino (21-15, 10-21, 15-10) e poi affermazione dell’Emilia-Romagna per 21-18 e 21-8.