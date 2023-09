Storico quarto posto per l’ISIT Manzetti di Aosta agli studenteschi di calcio a 5

Straordinaria partecipazione per l’ISIT Manzetti di Aosta ai Campionati studenteschi di calcio a 5, andati in scena a Palermo da martedì 26 a giovedì 28 settembre, con la partecipazione di oltre 400 studenti in rappresentanza delle 20 regioni italiane nati dal 2006 al 2008. I ragazzi valdostani, accompagnati dai docenti Alain Benetti, Loris Farinet, Valter Rodino e Walter Sterrantino, hanno conquistato uno storico quarto posto, dovendosi arrendere solo in semifinale all’Abruzzo e nella finalina all’Umbria. Le ragazze hanno invece chiuso con un buon 16° posto.

Percorso perfetto per gli Allievi, che nel minigirone di qualificazione si sono liberati della Puglia (6-2) e della temibile Toscana (2-1 di misura). Nei quarti di finale sono stati i rigori a regalare la gioia della semifinale al Manzetti, dopo che i tempi regolamentari contro il Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza (Ravenna, Emilia-Romagna) si erano chiusi sul 3-3. Un po’ di sfortuna, con tre pali colpiti, ha fermato il sogno della finale contro il Liceo Scientifico “Virtuto-Pollione” di Avezzano (L’Aquila, Abruzzo), vincente per 3-0, mentre la finale per il 3°-4° posto è stata vinta dagli umbri del LS “G. Marconi” di Foligno (Perugia) per 3-1. Per i valdostani, il miglior marcatore del campionato è stato Andrea Girardi con 9 gol in 5 partite.

La rosa maschile: Del Missier Gabriele 2006, Antonin Mario 2006, Di Marco Daniel 2007, Filippone Ivan 2007, Giorgi Matteo 2006, Gandolfo Lorenzo 2007, Girardi Andrea 2006, Marcellan Nicholas 2006, Scarfone Samy 2006, Poletti Simone 2007.

Positiva l’esperienza anche delle ragazze che, dopo aver perso nel girone contro Puglia (2-0) e Toscana (5-0), hanno battuto il Molise per 5-1, perdendo poi 7-6 contro l’Abruzzo, conquistando il 16° posto finale.

La rosa femminile: Muzi Anais 2007, Fazio Valentina 2007, El Fakir Omaima 2008, Pillon Aurora 2007, Allamani Greta 2008, Guichardaz Sofia 2007, Gaetano Ginevra 2008, Arcodia Kristel 2007, Gachet Martina 2007, Gaida Arianna 2007