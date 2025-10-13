Terzo posto per la Valle d’Aosta al Trofeo delle Regioni di baseball5

Si è chiuso con un bel terzo posto il Trofeo delle Regioni di baseball5 per la Valle d’Aosta. A Nuoro la squadra del Liceo Scientifico E. Bérard era composta da Beatrice Maglio, Ester Mary Boca, Kahina Brahmia, Julie Barailler Christopher Savioz, Gabriel Quintana, Federico Sana, Umberto Luksch, con Maurizio Balla DT del torneo e Federico Monti come coach della rappresentativa.

Valdostani vincitori nel girone a punteggio pieno, nonostante le difficoltà nel match con la Calabria, ma in totale controllo nello “spareggio” per il primo posto con l’Emilia Romagna. Dopo il successo sul Piemonte nei quarti, la Valle d’Aosta ha perso di un solo punto la semifinale contro la Lombardia, vincendo la finale per il 3°/4° posto per 2 set a 0 nuovamente con gli emiliano-romagnoli.