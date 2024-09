Ha preso il via, dalle 20 di oggi, venerdì 6 settembre, l’avventura del TOR450 – Tor des Glaciers. I 168 giganti di ghiaccio che si sono presentati in partenza sono chiamati ad una sfida da far tremare i polsi: 450 chilometri con 32mila metri di dislivello, sulle Alte Vie 3 e 4 della Valle d’Aosta, quelle meno conosciute e “battute”, da percorrere solo con l’utilizzo del GPS e della segnaletica regionale.

Lasciata Courmayeur, gli atleti, che arrivano da 37 nazioni (12 i valdostani), nella notte transiteranno dalla Val Vény, per poi dirigersi verso La Thuile e il Rifugio Deffeyes e, attraverso il Col Planaval, scollinare in Valgrisenche per vedere l’alba verso il Rifugio degli Angeli. Il meteo, almeno per la notte e domani, dovrebbe risparmiare loro la pioggia.

Non c’è Sebastien Raichon, due volte vincitore e detentore di un record quasi impensabile l’anno scorso con il tempo di 114h29’01”, e nemmeno Luca Papi, che ha vinto i primi due Tor des Glaciers nel 2019 e 2021. Ci sono però Tiaan Erwee, Diogo Simao, Abele Blanc, guida alpina valdostana che ha salito tutti i 14 Ottomila del mondo, Sylvain Oeillet, e molti altri.

Sarà invece nuova la prima donna che tornerà a Courmayeur, viste le assenze delle precedenti vincitrici: Stephanie Case, vincitrice nel 2021 con il record di 155h06’55”, ci ha tenuto a ritirare il pettorale pur essendo in dolce attesa. Tra le favorite ci sono Marina Plavan, Sarah Hansel, Amy Sproston.

La partenza del TOR450 ha dato ufficialmente il via al TORX with Kailas, sette giorni di competizioni, su più distanze. Domani, sabato 7 settembre, si inizieranno a scaldare i motori per il TOR330 – Tor des Géants (al via domenica), con la presentazione dei top runners al Jardin de l’Ange alle 17, preceduta alle 16 dalla presentazione da parte di Garmin di ENDURO(TM) 3.