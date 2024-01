Tour de ski, Federico Pellegrino costretto al ritiro

Si sono spenti questa mattina, all’ora di pranzo, i sogni di rimonta nel Tour de ski per Federico Pellegrino. Il valdostano, infatti, non ha preso il via nella penultima tappa, la 15 km mass start in tecnica classica in Val di Fiemme, ritirandosi così dalla prestigiosa manifestazione alla vigilia dell’appuntamento conclusivo, che come da tradizione prevede la scalata al Cermis (in programma domani, domenica 7 gennaio). Problemi di stomaco per lui che ha spiegato di essersi svegliato con la nausea e di non essere riuscito a mangiare, preferendo alzare bandiera bianca e non rischiare di compromettere la seconda parte di stagione.

Il poliziotto di Nus occupava l’ottava posizione in classifica generale, con un ritardo di 2’22” dal norvegese Harald Oestberg Amundsen (primo in graduatoria, davvero molto vicino al successo finale) e di 43” dalla terza posizione occupata dall’altro norvegese Martin Nyenget.