Un grande Jacopo Grosso e l’Aosta511 U17 vola in finale ad Ancona

L’Aosta 511 Under 17, dopo tre vittorie nel primo turno ad Ancona contro il CDM Futsal (15-1), il Monastir (8-5) e l’Energy Saving Futsal (9-5), si è guadagnata l’accesso alla semifinale contro la Fenice Veneziamestre al PalaRossini di Ancona.

Primi minuti di gioco tranquilli nei quali le due squadre si studiano e l’Aosta mantiene il possesso palla. Tuttavia, un errore di Jacopo Grosso permette alla Fenice Veneziamestre di sbloccare il punteggio, portandosi sull’1 a 0. Occasioni continue per l’Aosta da Menabrea, che su un pallone perso dagli avversari, manca il pareggio, poi una punizione battuta da Grosso parata e una giocata tra Cotrone e Sarò che mancano di poco il goal del pareggio.

Poco dopo, Schiavinato segna la seconda rete per la Fenice Veneziamestre, approfittando dello spazio lasciato dall’Aosta. Jacopo Grosso risponde con un gran goal di mancino, mettendo la palla nell’angolino in alto della porta, imprendibile per il portiere, e riduce così lo svantaggio sul 2 a 1.

Purtroppo, gli avversari approfittano del poco spazio che gli lascia l’Aosta e Franceschini segna il terzo goal, e poco dopo Schiavinato segna ancora, portando il punteggio sul 4 a 1 alla fine del primo tempo.

Secondo tempo molto intenso, inizia subito con un tentativo di tiro in porta di Jacopo Grosso, seguito da un’altra occasione per Serpe su assist di Grosso. L’Aosta mantiene il possesso palla nei primi minuti cercando di recuperare. Il Fenice Veneziamestre, con un tiro fortunato nato da un rinvio nella propria area di rigore, segna il quinto goal, sorprendendo il portiere dell’Aosta che era fuori dai pali.

L’Aosta ci crede ancora e a 9 minuti, Giovanni Serpe segna due reti in pochi secondi, accorciando così lo svantaggio e porta il punteggio sul 5 a 3.

Jacopo Grosso, con un tiro potente, segna il quarto goal dalla distanza, sorprendendo gli avversari e portando l’Aosta a un solo goal dal pareggio. Negli ultimi cinque minuti, l’Aosta continua a pressare nonostante i crampi che colpiscono lo stesso Grosso. Mancano solo 3 minuti alla fine, Grosso effettua un passaggio a Cotrone, che segna il goal del pareggio e il tabellone segna 5 a 5.

La tensione è altissima e a 12 secondi dalla fine, Argirò viene espulso per una brutta uscita sul portiere avversario involontaria.

Il secondo tempo si conclude in parità, portando la partita ai due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno.

I tempi supplementari iniziano con grande intensità. A soli 10 secondi dalla fine dei primi 5 minuti, l’Aosta trova il sesto goal grazie al Sarlo. Per la prima volta, l’Aosta è in vantaggio, compiendo una straordinaria rimonta da 5 a 1 a 6 a 5.

Nel secondo tempo supplementare, Schiavinato del Fenice Veneziamestre ribalta nuovamente la situazione, segnando su un tiro libero concesso generosamente dal giudice di gara. Poco dopo, Schiavinato segna ancora, riportando la Fenice Veneziamestre in vantaggio con il punteggio di 7 a 6.

La partita si fa ancora più intensa quando Franzoi (Fenice Veneziamestre) viene espulso per un tocco di mano nella propria area di rigore. L’Aosta ha l’opportunità di pareggiare e Serpe non delude, trasformando il rigore a 2 minuti e 35 secondi dal termine, portando il punteggio sul 7 a 7.

Quando sembrava che la partita stesse per terminare in parità, a soli 14 secondi dalla fine, Grosso mette un pallone in mezzo per il capitano Sarlo. Un difensore della Fenice Veneziamestre devia la palla nella propria rete, regalando all’Aosta l’ottavo goal. Il punteggio finale è di 8 a 7 per l’Aosta.

La partita termina così, con una rimonta spettacolare dei valdostani. L’Aosta 511 si prepara ora a disputare la finale per il primo e secondo posto contro il Lazio, domani alle ore 17 al PalaRossini di Ancona.

È possibile seguire la diretta della partita sul sito www.futsaltv.it .