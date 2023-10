Xavier Chevrier e Henri Aymonod primo e terzo al Primiero Dolomiti Trail

Il Primiero Dolomiti Trail parla valdostano. Xavier Chevrier autore di una vittoria spettacolare, fermando il cronometro a 43’32”. Henri Aymonod (43:58) terzo, dopo esser stato superato sul finale dal canadese Remi Leroux (43:56).

La gara, prova “Silver Label” del circuito di Coppa del Mondo Valsir, si articolava su un circuito di 10,2 km per 690 metri di dislivello positivo.

Tanti gli appassionati sul percorso e i big non hanno deluso le loro aspettative. A mettersi subito in testa al gruppo è stato il valdostano Henri Aymonod, vincitore della classifica di Coppa overall nel 2021. Al primo passaggio di Fiera è sfilato per primo il keniano Lengen Lolkurraru, dietro controllavano la situazione i valdostani Chevrier e Aymonod e l’altro keniano Timothy Kimutai Kiriu. Chevrier si è poi posto al comando della gara, che non ha mai più abbandonato fino al traguardo. Alle sue spalle è stato un testa a testa fra Aymonod, il canadese Remi Leroux e il trentino Alberto Vender.

Fra le donne la vittoria è andata alla finlandese Susanna Saapunki (51:00). 1’33” di ritardo per l’esperta e favorita keniana Lucy Murigi (52:33), mentre a completare il podio è stata l’inglese Sara Willhoit (52:42).