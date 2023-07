Agricult: una nuova brochure raccoglie gli eventi enogastronomici

Numerosi, anche se non tutti, appuntamenti promozionali del settore agricolo, programmati da luglio a dicembre in Valle d’Aosta, sono raccolti in una nuova brochure. Agricult, questo il titolo, in 48 pagine a colori valorizza 21 eventi, articolati su 33 date, organizzati direttamente o con il sostegno economico dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali.

Dal Modon d’or, alla Fiha di Barmé di Villeneuve, da Mele Vallée ad Antey-Saint-André, al Marché au Fort, passando per la Feta di trifolle di Allein, per la Sagra del miele di Châtillon e la Feuhta dé la Micooula a Hône. Non mancano poi le iniziative organizzate direttamente dalla Regione come gli alpages ouverts, le veillà, le desarpe e le finali delle battaglie di Reines et Chèvres e Trofei Ville d’Aoste per i moudzon.

“Non sono tutti perché ci siamo limitati, anche per esigenze di tempo, a considerare quelli organizzati direttamente dall’Assessorato o che hanno richiesto e ottenuto un sostegno economico” ha spiegato Josette Dalbard dell’Ufficio promozione dell’Assessorato.

“Mettere insieme tutti gli eventi che valorizzano i nostri prodotti, cercando di raccontare le nostre peculiarità e la nostra autenticità e cosa c’è dietro un prodotto credo che sia un messaggio promozionale importante per l’intera regione” ha sottolineato Marco Carrel, l’Assessore regionale Agricoltura e Risorse Naturali.

Nella brochure tutti gli eventi sono descritti brevemente nelle tre lingue, italiano, francese e inglese, e corredati di immagini e fotografie. Stampata in diecimila copie e disponibile in formato digitale sul sito della Regione Valle d’Aosta, Agricult viene distribuita durante gli eventi e capillarmente diffusa sul territorio regionale grazie agli offices del turismo e ai numerosi enti coinvolti.

La La presentazione pubblica della brochure è stata anche l’occasione per ribadire la centralità ell’agricoltura in Valle d’Aosta, vero e proprio presidio contro lo spopolamento e per la cura del territorio in montagna, e per fare un bilancio del sostegno offerto dall’Assessorato a enti e privati impegnati nell’organizzazione di appuntamenti enogastronomici o legati alla tradizione.

Nel 2023 ammonta a 336mila euro circa il sostegno erogatp. Se 200 mila sono andati ai Comitati per le Batailles des reines, des Chèvres e de Moudzon, oltre 114 mila hanno finanziato associazioni private e 21mila euro i comuni.

