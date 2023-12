Ad Aosta un’indagine a tappeto sui rischi degli stabili

Un’indagine “a tappeto” sui rischi degli stabili, da un lato, un accordo-quadro per i lavori per realizzare in breve tempo gli interventi che potrebbero rendersi.

Ad annunciarli, in Consiglio comunale ad Aosta, l’assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto. Il tutto nasce da una mozione presentata dal vicepresidente dell’Assemblea Renato Favre (Forza Italia), partito da fatti di stretta cronaca: “C’è stato un distacco nella palestra della scuola Saint-Roch che per puro caso non ha ferito delle persone – ha detto –. Poi, è crollata una porzione del controsoffitto all’ingresso del parcheggio di via Carrel e, in ultimo, il crollo di una porzione cornicione del mercato coperto”.

Questioni che fanno chiedere a Favre “una mappatura dettagliata degli interventi di manutenzione da effettuare, anche a livello strutturale, su tutti gli edifici comunali”.

Cometto spiega che “sono eventi rari, che però in questo momento non lo sono stati. Non sono questioni di tipo strutturale, ma in effetti possono causare danni fisici a chi si trova sotto. La Giunta ha deciso un indirizzo: tutti i fabbricati realizzati in quegli anni e con quelle tecnologie hanno bisogno di un’indagine a tappeto. Sicuramente è la nostra priorità. Si è dato mandato di stipulare due contratti: l’indagine a tappeto per il rischio su tutti gli edifici e un accordo-quadro per i lavori per realizzare in breve per tutti interventi che si renderanno necessari”.

Sul crollo alla Saint-Roch l’assessore aggiunge: “È stata fatta subito un’indagine non solo sulla palestra ma su tutta la scuola da parte di alcuni specialisti incaricati molto rapidamente. Le risultanze hanno mostrato rischi anche da altre parti. Quindi, sono stati affidati i lavori una quindicina di giorni fa per la messa in sicurezza, rimuovendo le parti ammalorate. Domani dovrebbero essere terminati i lavori, con un po’ in anticipo rispetto a quanto previsto. La scuola, ormai, è quasi stata messa completamente in sicurezza”.

Diverso per il mercato coperto: “Sono state confinate le aree, bisognerà però intervenire in un secondo momento”.

Risposte che non piacciono però, per usare un eufemismo, a Giovanni Girardini, capogruppo de La Renaissance: “Oltre alla sicurezza non possiamo non salvaguardare il patrimonio. Il mercato coperto ha gli spioventi, il controsoffitto e le pignatte della parte sud in stato pietoso. È tutto sfasciato, da tanto tempo. La nostra città è piena di manutenzione ordinaria non fatta. Nel parcheggio ‘Carrel’ ci sono nove secchi per l’acqua che infiltra dal soffitto. Il palazzo comunale ha le lesene che si scrostano. I costi sono relativamente importanti per fare gli interventi, ma lo diventerebbero ancora di più quando bisognerà fare tutta la facciata perché è crollata”.