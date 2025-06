Il 28 giugno apre il nuovo “bike park” di Valpelline

Aprirà dopodomani, sabato 28 giugno, il nuovo bike park voluto dal Comune di Valpelline nell’ottica – spiega una nota – “di ampliare l’offerta delle attività presenti sul territorio”. L’area sorge all’interno della zona verde che ospita già i giochi per i bambini ed il campo da fiolet, lontano dal rumore e dal traffico.

Il Technical Bike Center è stato progettato dall’architetto Simone Cola di Velosolutions, società specializzata nel mondo bike ed è costituito da quattro differenti linee, studiate e modellate per garantire un’adeguata progressione tecnico-didattica agli utilizzatori.

Il centro, oltre a offrire occasioni di svago, consentirà a tutti di sviluppare e perfezionare le proprie abilità. Un percorso è riservato alla salita, tre sono invece destinati alla discesa: la fun line, con sponde, paraboliche e un punto di stacco, la drop line per approcciare al meglio i salti di tre altezze e difficoltà ed il rock garden con quattro punti di passaggio, accessibile sia ai principianti sia agli esperti. Un’area attrezzata, studiata e allestita nel dettaglio, che – dicono da Valpelline – “vuole diventare un punto di riferimento ed essere a disposizione di atleti, tecnici e scuole di mountain bike della Valle d’Aosta”.

La struttura è curata da Enrico Martello, tecnico con un lungo trascorso nel mondo delle “ruote grasse”, per anni all’interno dello staff della Federazione Ciclistica Italiana e ora impegnato nella direzione tecnica delle WHOOP UCI World Series di La Thuile. Gestirà il bike park attraverso l’Associazione sportiva dilettantistica Technical Bike Center, che si avvarrà anche della collaborazione di Sophie Riva – atleta specializzata nell’enduro e neo tecnica federale – e di Patrick Gerbaz, referente per quanto riguarda il lato più turistico, legato all’accompagnamento. A supporto anche i giovani di Valpelline: Alex Agostinacchio, Massimo Manella e Alessandro Pocetta.

Il bike park va anche ad ampliare la rete di itinerari ciclabili che collegano Valpelline a Roisan, Saint-Christophe, Saint-Barthélemy e Valtournenche, oltre ai territori limitrofi di Ollomont, Doues, Oyace e Bionaz.

Il Technical Bike Center sarà aperto tutti i giorni, a persone di ogni livello ed età. Il biglietto giornaliero per gli over 12 ha costo di 10 euro, che scende a 5 per i più piccoli. È disponibile anche lo stagionale a 150 euro per i velo club. Al suo interno, saranno inoltre organizzate lezioni per migliorare la tecnica degli interessati.