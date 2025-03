La Thuile freme per la Coppa del Mondo: come cambia la viabilità e come arrivare con i mezzi pubblici

Nella notte a La Thuile sono caduti 10-20 centimetri di neve, ma gli occhi degli addetti ai lavori della Coppa del Mondo di sci alpino sono rivolti soprattutto alle previsioni meteo: secondo il bollettino regionale, la finestra di bel tempo dovrebbe lasciare aperte le possibilità di svolgere le prove cronometrate della discesa domani e/o dopodomani, condizione necessaria per disputare la gara. Le incognite iniziano da giovedì, quando sulla 3-Franco Berthod si sfideranno le regine della velocità: nuvole e precipitazioni sembrano essere nell’aria, ma al momento l’attendibilità è bassissima.

Intanto, si lavora per garantire al meglio l’accesso in paese ai tanti tifosi previsti: esauriti i posti in tribuna per le giornate di venerdì 14 e sabato 15 marzo, ultimi tagliandi disponibili per un posto in prima fila nella discesa di giovedì 13, oltre alla LTH Vip Lounge ed alla zona ad accesso libero e gratuito.

Il Comune di La Thuile, per l’occasione, ha predisposto un piano viabilità per garantire gli spostamenti in località, ancora molto frequentata da turisti e appassionati. È stata istituita la circolazione a senso unico, così come sono state previste diverse zone a traffico limitato o in cui vige il divieto di sosta e transito.

A La Thuile sono disponibili alcuni parcheggi, serviti dalle navette interne, ma l’Amministrazione comunale invita a utilizzare i trasporti pubblici della Valdigne per raggiungere la località e l’area del parterre. Oltre alle tradizionali corse del WinterBus – che collega La Thuile, Pré-Saint-Didier e Morgex – è stato istituito un ulteriore collegamento diretto con Morgex, dove sono stati previsti due parcheggi. Entrambi i servizi sono gratuiti.

Ecco come cambia la viabilità a La Thuile per la Coppa del Mondo

Chiusura del Piazzale San Carlo (Donatori del Sangue) in frazione Piccola Golette dalle ore 20.00 di domenica 2 marzo 2025 alle ore 20.00 di domenica 16 marzo 2025

Chiusura della parte debitamente segnalata del Piazzale “Compattatore” in Frazione Villaret dalle ore 20.00 di domenica 2 marzo 2025 alle ore 20.00 di domenica 16 marzo 2025

L’istituzione di una Zona a traffico Limitato temporanea con il conseguente divieto di transito sulla strada comunale in frazione Petite Golette dal civico 47 al civico 161 (condominio Pont du Caro) dalle ore 20,00 di Lunedì 10 marzo 2025 alle ore 14,00 di sabato 15 marzo 2025 con deroga al transito con velocità massima a “passo d’uomo” ai membri dell’organizzazione della manifestazione e ai mezzi di servizio, e, ad esclusione dalla fascia oraria 9,00 – 14,00, ai residenti e non delle Frazioni Petite e Grande Golette, i quali dispongano di posto auto privato esclusivo, preventivamente comunicato alla Polizia locale almeno 24 ore prima.

dal civico 47 al civico 161 (condominio Pont du Caro) con deroga al transito con velocità massima a “passo d’uomo” ai membri dell’organizzazione della manifestazione e ai mezzi di servizio, e, ad esclusione dalla fascia oraria 9,00 – 14,00, ai residenti e non delle Frazioni Petite e Grande Golette, i quali dispongano di posto auto privato esclusivo, preventivamente comunicato alla Polizia locale almeno 24 ore prima. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata all’interno della Zona a Traffico Limitato temporanea di cui sopra;

ambo i lati della carreggiata all’interno della Zona a Traffico Limitato temporanea di cui sopra; L’istituzione di un Senso Unico frontale dall’intersezione SS26 Valle d’Aosta/Frazione Petite Golette con direzione obbligatoria Fraz. Entrèves costeggiando la “Caserma Alpini “ , svoltando fino a tornare all’intersezione SS26 Valle d’Aosta, direzione centro paese, dalle ore 20,00 di lunedì 10 marzo 2025 alle ore 17,30 di sabato 15 marzo 2025;

, svoltando fino a tornare all’intersezione SS26 Valle d’Aosta, direzione centro paese, dalle ore 20,00 di lunedì 10 marzo 2025 alle ore 17,30 di sabato 15 marzo 2025; l’istituzione del SENSO UNICO FRONTALE dal ponte che collega la SS26 a Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto fino alla rotonda in Frazione Villaret (km. 17+470) (con deroga a transitare nel senso di marcia contrario esclusivamente per i Pullman e mezzi pesanti previo autorizzazione da parte del personale dedicato alla viabilità) che interseca la SR39 per poi proseguire (tramite Ordinanza Regionale) fino ad arrivare all’incrocio con la strada denominata “Lunire” in prossimità delle scuole da Venerdì 14 Marzo 2025 alle ore 17.30 di sabato 15 Marzo 2025 con limite di velocità a 30 km/h > dalle ore 7:00 di giovedì 13 marzo alle ore 17:30 di sabato 15 marzo 2025:

(con deroga a transitare nel senso di marcia contrario esclusivamente per i Pullman e mezzi pesanti previo autorizzazione da parte del personale dedicato alla viabilità) che interseca la SR39 per poi proseguire (tramite Ordinanza Regionale) fino ad arrivare all’incrocio con la strada denominata “Lunire” in prossimità delle scuole con limite di velocità a 30 km/h Chiusura temporanea della strada comunale dal Centro Traumatologico fino allo Stop “DMC” intersezione con parcheggio “copapan”, con accesso consentito solo ai mezzi dell’organizzazione, delle squadre e di servizio (compreso il servizio di raccolta rifiuti) con deroga esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 7,30 agli autocarri dei fornitori dei locali commerciali presenti nell’area interessata e per i locali sulle piste

con accesso consentito solo ai mezzi dell’organizzazione, delle squadre e di servizio (compreso il servizio di raccolta rifiuti) con Il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nel tratto di strada debitamente segnalato ricompreso tra l’area Pic-Nic Preylet ed il garage funivie al fine di realizzare una fermata occasionale per bus/pullman in entrambi i sensi di marcia

al fine di realizzare una fermata occasionale per bus/pullman in entrambi i sensi di marcia La disposizione dei parcheggi dei disabili nella zona di sosta in Fraz. Entrèves sul lato sinistro dal CTO fino al punto rifiuti in prossimità del parco giochi/ingresso A.P.U;

Il divieto di vendita di bevande da asporto o da consumarsi nei dehors dei locali in contenitori di vetro da parte delle attività commerciali ricomprese nella zona Planibel – Funivie e Parterre, così da ridurre i possibili rischi in ambito Satefy and Security;

Utilizzare i mezzi pubblici

Per consentire ai cittadini di raggiungere più agevolmente la zona del Parterre senza l’utilizzo di veicoli propri: