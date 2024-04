Lavori di scavo e posa dei tubi di gas attorno al “Parini”, cambia la viabilità

Inizialmente previsti per lunedì prossimo, 22 aprile, sono state anticipati di una settimana i lavori di scavo e posa di tubazioni del gas metano a servizio dell’ospedale “Parini”, che coinvolgono via Chaligne, la strada cioè dove insiste la morgue, sul lato ovest del nosocomio.

Da oggi, 15 aprile, e fino al giorno 26, dalle 8 alle 18, è stata istituita un’ordinanza con alcune modifiche alla viabilità che comprendono:

La chiusura alla circolazione per tutti i veicoli (esclusi i mezzi utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori) nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Saint-Martin-de-Corléans e il primo passo carrabile ad ovest della via ;

; Il divieto di sosta e di fermata a tutti i veicoli con rimozione forzata a eccezione del parcheggio interno nello slargo ad ovest;

con rimozione forzata a eccezione del parcheggio interno nello slargo ad ovest; Il senso unico alternato regolamentato da movieri;

regolamentato da movieri; L’obbligo di arrestarsi, dare la precedenza e svoltare a destra per i veicoli su via Parigi e provenienti da via Chaligne, con senso di marcia sud-nord.

Lavori che fanno il paio con quelli – cominciati il 25 marzo scorso e chiusi il 29 – su viale Ginevra, anch’essi avviati per la posa delle tubazioni del metano. Fino al 19 aprile, sempre per lo stesso intervento, è invece chiusa alla circolazione, per tutti i veicoli, la corsia nord – con senso di marcia est-Ovest – ed è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, in corso Saint-Martin-de-Corléans, nell’intersezione con viale Ginevra e via Chaligne.