Pedonalizzazione dell’Arco di Augusto, il Comune di Aosta tira dritto

Nessuna marcia indietro sulla pedonalizzazione dell’Arco d’Augusto. Il Consiglio comunale ha bocciato con 13 contrari, 7 a favore e 5 astensioni la mozione del gruppo Lega che chiedeva di revocare in modo permanente la Ztl su entrambe le corsie della zona. Atto annunciato qualche giorno prima dell’Assemblea cittadina in una conferenza stampa.

Nell’annunciare la contrarietà della maggioranza all’iniziativa il sindaco Gianni Nuti ha annunciato la volontà di avviare un concorso di progettazione per “ridefinire l’area, compresa la zona del Ponte Romano”. Iniziativa a cui si dedicherà “la nuova risorsa nell’area competente” operativa da inizio maggio.

Nella prossima seduta di Giunta comunale sarà invece approvata una delibera per l’acquisto di alcuni arredi “per ridefinire l’assetto estetico di via Garibaldi”.

“Una retromarcia su una serie di iniziative che vedono la viabilità spostarsi verso est rispetto al centro storico sbugiarderebbe un programma di governo e una pianificazione generale del traffico oggetto di approvazione da parte di questo consiglio”, ha detto motivando il “no” alla mozione il primo cittadino di Aosta.

“Nessuno pretende che questa visione della città sia condivisa – ha aggiunto Nuti -, ma non può essere smentita da coloro che l’hanno promossa condividendo un disegno tracciato da chi c’era prima di noi e che si chiuderà con la pedonalizzazione completa dopo la fine di questa legislatura”.

Le modifiche alla viabilità sulla zona dell’Arco d’Augusto sono state definite dalla consigliera della Lega Vda Sylvie Spirli come “la politica del rattoppo, che ha creato numerosi disagi e difficoltà anche agli esercizi commerciali di via Torino e del primo centro storico che sono stati pesantemente penalizzati”.