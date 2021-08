Ad Ayas una cinquantina di bovini precipita in un dirupo

Ayas - Gli animali, che si trovavano al pascolo, sono precipitati per cause ancora da chiarire. In corso il recupero degli animali da parte del corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Sav, del Corpo forestale, della protezione civile e dei veterinari Usl.

Sul posto stanno operando per il recupero una squadra speleo alpino fluviale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, il soccorso alpino valdostano, gli uomini del Corpo forestale della Valle d’Aosta, la protezione civile e i veterinari dell’Azienda Usl. Dalle prime informazioni una decina di animali sarebbe sopravvissuta alla caduta.