Arrivano i primi temporali: diffusa un’allerta gialla

Il grande caldo ha le ore contate. Domani, con l’arrivo dei primi temporali, ma soprattutto mercoledì è atteso un sensibile calo delle temperature. Il Centro Funzionale della Regione nel frattempo ha diffuso un’allerta meteo, gialla – ordinaria criticità per temporali, per la giornata di domani, martedì 19 agosto.

“Domani pomeriggio passaggi temporaleschi sparsi in movimento da ovest verso est, più frequenti e probabili sulle montagne di confine col Piemonte dove potranno essere localmente di forte intensità. – spiega il bollettino di criticità diffuso – Nelle zone di allerta C e D, a partire dal primo pomeriggio di domani le precipitazioni a carattere temporalesco possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”.

Coinvolte dall’allerta i comuni della Valdigne, della Grand Combin, delle valli del Gran Paradiso, della Valtournenche e alcuni comuni della Plaine di Aosta.