Arvier, incidente sulla Statale: mini-van capovolto, in 4 in ospedale

Code e traffico in tilt sulla statale 26, nel comune di Arvier, per un incidente tra due mezzi, avvenuto in località Mécosse attorno alle 19.15 di oggi, lunedì 28 marzo. Il sinistro ha coinvolto un furgone ed un piccolo mezzo con cassone, che è finito fuori strada, ribaltandosi. Le ambulanze del 118 hanno portato in Pronto soccorso, in tutto, quattro persone, per le quali sono in corso le visite di diagnostica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con il Gruppo taglio e i volontari, assieme ai Carabinieri, al lavoro sui rilievi del sinistro. I pompieri stanno mettendo in sicurezza i due mezzi coinvolti: pressoché distrutto quello che si è capovolto. I rallentamenti sono dovuti anche al senso unico alternato attivato per procedere alle operazioni, che al momento sono ancora in corso.