Due pedoni, entrambi uomini, di 43 e 65 anni, residenti in Valle D’Aosta, sono stati investiti questa mattina in Via Carducci, vicino all’area verde da un’auto fuori controllo. Le due persone, ferite, sono state trasportate in pronto soccorso di Aosta. Sull’accaduto indaga la polizia di Stato.