Autocarro si rovescia sull’autostrada a Verrès

Attorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 27 gennaio, un autocarro si è rovesciato sull’autostrada A5. Nel racconto del conducente del mezzo capovoltosi, alla base dell’incidente – avvenuto poco oltre Verrès, sulla corsia in direzione di Aosta – vi è stato il tamponamento da parte di un altro autoveicolo, guidato da un uomo, fermatosi dopo l’accaduto.

Sull’autocarro viaggiavano due persone, una è stata trasportata dal 118 in ospedale per controlli, ma entrambe stanno bene. Accertamenti sul sinistro sono in corso da parte della Polizia stradale, che ha proceduto ai rilievi. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del mezzo, e il personale della Sav. L’incidente ha creato rallentamenti del traffico, per la chiusura della corsia interessata.