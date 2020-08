Bloccati in Valle due dei migranti fuggiti da un hub nell’astigiano

Aosta - Si tratta di due tunisini, di 26 e 30 anni, che verranno rimpatriati. Erano a bordo di una vettura diretta in Francia, condotta da un connazionale 32enne, arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Sono stati bloccati in Valle d’Aosta due dei nove migranti fuggiti, tra ieri mattina e stanotte, dall’hub di accoglienza di Castello di Annone, a pochi chilometri da Asti. Si tratta di un 30enne e di un 26enne tunisino. Erano a bordo della vettura di un connazionale 32enne, diretti in Francia. A fermarli sono stati gli agenti della Polizia di Stato: il conducente è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due passeggeri, dopo i controlli in Questura, verranno rimpatriati.

Il contingente di 72 migranti, tra i quali 10 donne ed altrettanti bambini, era stato trasferito in Piemonte, dalla Calabria, nella serata di martedì 19. La struttura in cui si trovavano è una ex polveriera dell’aeronautica, circondata da un grande parco, di circa 52 ettari. È verosimile che i nove fuggiaschi siano riusciti a lasciare il luogo grazie ad un buco nella recinzione dell’area. I profughi erano risultati negativi al primo tampone sul Covid-19 effettuato dopo lo sbarco e oggi l’Asl di Asti si è recata all’hub per compiere un nuovo controllo.