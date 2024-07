Cambio al vertice della Guardia di finanza in Valle d’Aosta

Cambio al vertice della Guardia di finanza in Valle. Arrivato nel settembre 2020, il colonnello Massimiliano Re lascia il comando territoriale di Aosta, per diventare comandante provinciale di La Spezia. Gli subentra il colonnello Nicola Bia, che negli ultimi tre anni ha avuto la responsabilità del Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano.

La cerimonia di avvicendamento si è tenuta nella mattinata di oggi, martedì 16 luglio, nella caserma “Luboz” di Aosta, presente il comandante regionale Piemonte-Valle d’Aosta, generale di divisione Benedetto Lipari. Ricordando il suo arrivo nella nostra regione, il colonnello Re ha ricordato le “molte energie” spese per “migliorare la qualità della vita del personale”, cui ha rivolto il ringraziamento per “aver condiviso con me questo tratto di cammino, professionale e umano”.

L’ufficiale ha quindi voluto dedicare un “pensiero commosso a Leandro, Elia e Roberto, colleghi che ho avuto modo di conoscere in Valle e che sono prematuramente scomparsi”. Quindi, si è soffermato sul ruolo del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, che nei precedenti incarichi “conoscevo relativamente, ma che mi ha colpito per la professionalità e per la capacità di fare squadra”.

Il nuovo comandante Bia, per parte sua, ha sottolineato la responsabilità con cui si avvicina all’incarico, con un’azione di comando ispirata dall’obiettivo di creare un sereno clima organizzativo, a base di entusiasmo, rispetto reciproco e spirito di collaborazione, “per mettere donne e uomini di ordine e grado nella condizione di esprimere il meglio delle loro potenzialità”, nell’ambito di un’azione che sarà “sempre a favore del cittadino onesto e dell’impresa regolare”.

A conclusione della cerimonia, il generale Lipari ha manifestato “un po’ di emozione per il passaggio di testimone tra due ufficiali di valore”, considerando tra l’altro che entrambi avevano frequentato lo stesso corso d’Accademia della Guardia di finanza. Associandosi al ricordo dei finanzieri scomparsi, l’alto ufficiale ha ricordato anche “l’intitolazione della caserma di Cervinia a un altro valoroso militare”.

L’emozione dell’alto ufficiale era dettata anche dal fatto che, dopo un triennio al comando regionale, “la mia esperienza volgerà al termine a settembre”, con l’assunzione di un incarico a Roma. “Mi avete dato molto, – ha detto il generale Lipari, rivolgendosi ai reparti schierati nel piazzale della caserma – ho imparato a conoscervi e veramente vi porto nel cuore. L’esperienza in questo territorio mi ha arricchito. Resterà un pezzo di ricordo veramente indelebile”.

Il nuovo comandante territoriale, il colonnello Bia, ha 51 anni ed è originario di Gioia del Colle (Bari). Sposato, con due figlie, si è formato all’Accademia delle “Fiamme gialle” dal 1992 al 1997. Laureato in Giurisprudenza e Scienze politiche è titolato scuola di Polizia Tributaria ed ha conseguito, all’università “Bocconi” di Milano, il master di secondo livello in Diritto tributario dell’Impresa.

Nella sua carriera, ha prestato servizio al Comando generale del Corpo, mentre sul territorio ha ricoperto, tra gli altri, incarichi operativi al Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, al Gruppo d’Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) di Milano e, promosso Colonnello, è stato comandante provinciale di Brindisi.