Camera ardente e lutto cittadino: Arnad dà l’ultimo saluto a Rinaldo Challancin

Arnad può dare l’ultimo saluto a Rinaldo Challancin, il caposquadra dei Vigili del fuoco volontari morto colpito da un albero nelle prime ore di sabato scorso, 3 ottobre, mentre con alcuni colleghi stava intervenendo sulla statale 26, tra Arnad e Bard, per rimuovere un’altra pianta caduta sulla carreggiata.

Il nulla osta della Procura alle esequie è arrivato in mattinata. Dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, aprirà la Camera ardente, che resterà allestita nella sala consiliare del municipio del paese della bassa Valle fino al funerale. L’accesso, possibile anche nelle ore notturne, sarà strettamente regolamentato vista l’emergenza sanitaria Covid-19, consentito a due persone alla volta, che dovranno indossare la mascherina.

Il rosario sarà recitato alle 20 di oggi, nella chiesa parrocchiale di Arnad. Anche in questo caso, potranno entrare nell’edificio sacro al massimo 80 persone, sempre con il volto protetto dalla mascherina. Il funerale, invece, si terrà domani, martedì 6, giornata per cui l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

Il corteo funebre partirà dal Municipio alle 10 per raggiungere la chiesa poco distante. A portare il feretro saranno i Vigili del fuoco, “grande famiglia” che da sabato è nel dolore per la morte del collega, che ha destato commozione e cordoglio in tutt’Italia. Challancin lascia la moglie Anna, le figlie Marzia e Stéphanie, la sorella Sonia e la madre Emilia.

Nel frattempo, sull’incidente in cui ha perso la vita il Vigile volontario sono in corso approfondimenti della Procura. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo “modello 45” (per “fatti non costituenti reato”), assegnato al pm Francesco Pizzato, finalizzato a svolgere gli accertamenti necessari a verificare eventuali responsabilità di terzi nella morte di Challancin.