Camion si rovescia sulla regionale per Cogne, strada chiusa al traffico

La strada regionale per Cogne è bloccata al traffico all’altezza del ponte di Chevril (in costruzione). Nella mattinata di oggi, martedì 26 marzo, forse per la strada sconnessa, un camion si è rovesciato su alcune vetture in coda al semaforo che disciplina la circolazione nel cantiere della struttura stradale ed ostruisce la carreggiata.

Sul posto c’è il 118 che ha preso in carico il conducente del mezzo pesante. Non risultano altri feriti. I Vigili del fuoco intervengono per liberare la strada dal camion: la chiusura annunciata dalla Protezione civile è di circa tre ore. Per i rilievi del sinistro e per controllare la viabilità (code si sono formare nei due sensi) sono presenti i Carabinieri.