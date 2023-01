Cervo finisce in acqua: nonostante i soccorsi, l’animale non ce l’ha fatta

E’ finito in acqua, forse spaventato da un cane, ma nonostante l’intervento per recuperarlo purtroppo non è sopravvissuto. E’ accaduto oggi, martedì 24 gennaio, a un cervo femmina di circa due anni d’età e del peso di circa 50 chili, nel comune di Issime, nella valle del Lys.

L’animale, probabilmente in preda al panico, è caduto nell’invaso artificiale in località Praz Bas. Sul posto, sono arrivati i Vigili del fuoco con i soccorritori fluviali. Raggiunto, lo hanno immobilizzato e caricato sul gommone, per poi trasportarlo sulla riva a monte della chiusa.

Purtroppo, verosimilmente a causa della lunga permanenza nell’acqua fredda, il cervo non ce l’ha fatta ed ha perso la vita. All’intervento ha preso parte anche il Corpo forestale della Valle d’Aosta.