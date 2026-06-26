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  • Rhêmes-Saint-Georges
  • Ultima modifica: 26 Giugno
  • 09:41

Disposta una finestra di transito sulla regionale della Valle di Rhêmes. La strada potrebbe riaprire stanotte

In queste ore sono in corso i lavori di sgombero dopo la frana. Istituita una finestra di transito dalle 12 alle 13 e ne sarà valutata una pomeridiana. Viste le previsioni meteo, la strada regionale 24 potrebbe venire aperta durante la notte.
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Cronaca

Sono in corso, in questo momento, i lavori di sgombero della frana sul tratto della strada regionale 24 della Valle di Rhêmes.

È stata disposta una finestra per il transito di tutti i mezzi dalle 12 alle 13 di oggi, mentre il passaggio dei mezzi di soccorso è sempre garantito.

Alla luce delle previsioni meteo, sarà invece valutata l’organizzazione di un’altra finestra di transito nel pomeriggio e la possibilità che la strada venga aperta durante la notte.

Notizia in aggiornamento

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Chiusa la strada regionale 24 per una colata detritica, isolata Rhêmes-Notre-Dame

25 giugno 2026

Il torrente Montfra, nel comune di Rhêmes-Saint-Georges - esondazione
Il torrente Montfra, nel comune di Rhêmes-Saint-Georges

Dopo le piogge, è esondato torrente Montfra, nel comune di Rhêmes-Saint-Georges, ha causato la chiusura al traffico della strada regionale 24, chiusa dalla frazione Frassiney.

Strade che – spiega la Protezione civile  rimarrà chiusa per la notte, isolando l’abitato di Rhêmes-Notre-Dame. Sul posto anche il Sindaco di Rhêmes-Saint-Georges ed il personale Corpo forestale regionale.

È chiusa anche la strada regionale 23 di Valsavarenche, al km 17+500, in frazione Rovenaud. Anche in questo caso, la causa di una colata detritica nel torrente Peseun che impedisce il transito verso la frazione di Dégioz.

In entrambi i casi, la Protezione civile non segnala criticità per gli abitati isolati. Le operazioni di sgombero dei tratti stradali inizieranno domani in prima mattinata.

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