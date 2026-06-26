Disposta una finestra di transito sulla regionale della Valle di Rhêmes. La strada potrebbe riaprire stanotte

Sono in corso, in questo momento, i lavori di sgombero della frana sul tratto della strada regionale 24 della Valle di Rhêmes.
È stata disposta una finestra per il transito di tutti i mezzi dalle 12 alle 13 di oggi, mentre il passaggio dei mezzi di soccorso è sempre garantito.
Alla luce delle previsioni meteo, sarà invece valutata l’organizzazione di un’altra finestra di transito nel pomeriggio e la possibilità che la strada venga aperta durante la notte.
Notizia in aggiornamento
Chiusa la strada regionale 24 per una colata detritica, isolata Rhêmes-Notre-Dame
25 giugno 2026
Dopo le piogge, è esondato torrente Montfra, nel comune di Rhêmes-Saint-Georges, ha causato la chiusura al traffico della strada regionale 24, chiusa dalla frazione Frassiney.
Strade che – spiega la Protezione civile – rimarrà chiusa per la notte, isolando l’abitato di Rhêmes-Notre-Dame. Sul posto anche il Sindaco di Rhêmes-Saint-Georges ed il personale Corpo forestale regionale.
È chiusa anche la strada regionale 23 di Valsavarenche, al km 17+500, in frazione Rovenaud. Anche in questo caso, la causa di una colata detritica nel torrente Peseun che impedisce il transito verso la frazione di Dégioz.
In entrambi i casi, la Protezione civile non segnala criticità per gli abitati isolati. Le operazioni di sgombero dei tratti stradali inizieranno domani in prima mattinata.